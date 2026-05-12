Intelektualni influenceri: Pobuna protiv AI slopa i površnosti

Nova sorta pametnih influencera brendu daje intelektualnu težinu i povezuje ga sa zajednicom koja cijeni kritičko mišljenje

U suvremenome digitalnom krajoliku u kojemu se sudaramo s nepreglednom masom smeća i AI slopa (bezvrijedan, umjetno generiran sadržaj) dio korisnika, posebno mlađe generacije, razvio je precizan detektor za neautentičnost. Oni nanjuše cringe (ako je taj izraz uopće više popularan), znaju kad im se nešto podvaljuje, pa makar bilo uvijeno u najfinije filtre. Iz njihova kolektivnog zamora praznim, bezukusnim sadržajem bez svrhe i smisla rodila se nova sorta kreatora koju u nedostatku bolje, manje pretenciozne opcije nazivaju – intelektualni influenceri.

Jedna je od predstavnica influencera koji se od ostalih razlikuju prema kvaliteti objavljenog sadržaja videoesejistica Mina Le aka Gremlita, koja se bavi modom i popularnom kulturom. Umjesto da objavljuje gomile GRWM (engl. get ready with me) videa i govori o komadima koji će obilježiti sljedeću sezonu, Le dublje ulazi u temu, trendove dekonstruira iz povijesnoga i sociološkoga rakursa. Ona će, primjerice, govoriti o povijesti traperica niskoga struka, koje su zapravo proizvod sedamdesetih, a procvat su doživjele početkom novog milenija; secirat će fenomen estetike 'čiste djevojke' (engl. clean girl aesthetic) kao odraz suvremene tjeskobe. Broj pratitelja na YouTubeu (ondje objavljuje dulje videe), Instagramu i TikToku potvrđuje da takav sadržaj funkcionira, da publika ne želi samo gledati lijepu odjeću, nego i razumjeti zašto tu odjeću nosimo ili što ona govori o našemu mjestu u svijetu. Zanimljivo je što Le ne bježi od suradnje s brendovima.

Tako je, recimo, za šoping-platformu Depop pripremila videoesej o trapericama niskoga struka, podsjetila publiku na kultne brendove i, naravno, potaknula ih da kliknu na ponudu platforme i kupe koji komad. Intelektualni influenceri, dakle, pridonose vrijednosti tržišta influencerskog marketinga, ali njihove su suradnje, baš kao i sadržaj – pametne. Ili barem takve žele biti.