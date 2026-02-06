Češka Odien grupa ulaže 50 milijuna eura u novi hotel u Kaštel Starom

Hotel će raspolagati s nekoliko bazena, wellness centrom i 150 luksuznih soba. Planira poslovati cijele godine uz konferencijske sadržaje

Odien grupa ulaže oko 50 milijuna eura u izgradnju novog hotela u Kaštel Starom, na mjestu starog Zeničkog odmarališta uz obalu, a završetak tog projekta najavljen je do kraja 2028., izvijestili su iz te češke grupe u četvrtak.

Vlasnik Odien grupe Michael Saran, koji je bio na otvaranju radova na gradilištu, istaknuo je kako Hrvatska s novim kaštelanskim projektom postaje najvažnije središte njihovog novog investicijskog uzleta.

- U nadolazećim godinama prioritet dajemo ulaganjima u Hrvatskoj, a Kaštela vidim kao iznimno perspektivnu destinaciju. Ovaj projekt predstavlja prvu veliku hotelsku investiciju i prvi luksuzni hotel u Kaštelima te s veseljem predstavljamo ovu iznimnu destinaciju široj međunarodnoj publici - istaknuo je Saran.

Hotel će raspolagati s nekoliko bazena, wellness centrom i 150 soba u luksuznoj kategoriji, planira poslovati cijele godine, nudeći i konferencijske sadržaje, najavljuju iz Odiena. Završetak projekta najavljen je do kraja 2028. godine.

- Kaštela su grad bogate povijesti i sa snažnim investicijskim ciklusom vjerujem da ćemo novim hotelom postati konkurentniji na dinamičnom turističkom tržištu i jedna od najatraktivnijih dalmatinskih destinacija - rekao je gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović.

Odien je osnovan 2004., ima sjedište u Pragu, a posluje u sektorima nekretnina, hotelijerstva, infrastrukture i energetike putem tvrtki Odien Real Estate, Odien Hotels i Avia Energo. Odien grupa u Hrvatskoj je vlasnik i upravlja resortom Le Méridien Lav Split u Hrvatskoj, kojega su preuzeli 2015. godine od austrijske HETA Asset Resolution grupe, zajedno s Grand Marinom Lav.