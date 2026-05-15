Za priuštivi najam konkurira 871 osoba, na raspolaganju 385 stanova

Naoko se broj čini skromnim, ali svaki dodatni stan koji se pojavi na tržištu treba pozdraviti – rezime je razmišljanja predstavnika nekretninskog sektora na prve konkretne obrise interesa građana za priuštivi najam. Prema podacima Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) objavljenima u petak, za Program priuštivog najma na prvi javni poziv za najmoprimce javila se 871 osoba, najviše iz Zagreba, Splita, Rijeke, Osijeka i Siska. Prijave se zaprimaju još danas do ponoći.

S druge strane, u ponudi je 385 nekretnina privatnih vlasnika koje su prazne protekle dvije godine i koji su ih odlučili dati APN-u na upravljanje. Valja naglasiti kako se radi o stanovima koji su ocijenjeni adekvatnima za iznajmljivanje. Ti se stanovi i kuće nalaze u svim županijama. Najveći dio ponuđenih nekretnina je u Zagrebu, njih 152 i većina su stanovi, a po broju dostupnih nekretnina slijede Rijeka, Karlovac, Osijek i Slavonski Brod.

Kada je riječ o Zagrebačkoj županiji, veći dio ponuđenih nekretnina su kuće, a najveća kuća koja se nudi za najam površine je gotovo 202 metra kvadratna. U Splitsko-dalmatinskoj županiji većinu dostupnih nekretnina čine stanovi od kojih je najveći površine gotovo 148 kvadrata, a najmanji površine nešto manje od 54 kvadrata.