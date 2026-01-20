Czechoslovak Group izlazi na burzu u najvećem IPO-u obrambenog sektora

Cijena dionice iznosi 25 eura, a ponuda obuhvaća 30 milijuna novih te 122 milijuna postojećih dionica koje su u vlasništvu Michala Stranda

Europa ovoga tjedna dobiva i novi IPO. Češka obrambena tvrtka Czechoslovak Group (CSG) u inicijalnoj javnoj ponudi (IPO) nudi do 15,2 posto udjela u kompaniji kroz izdavanje novih i prodaju postojećih dionica, čime joj se tržišna kapitalizacija procjenjuje na 25 milijardi eura, piše CNBC prema prospektu objavljenom ovoga tjedna.

Cijena dionice iznosi 25 eura, a ponuda obuhvaća 30 milijuna novih te 122 milijuna postojećih dionica koje su u vlasništvu većinskog vlasnika CSG-a Michala Stranda.

CSG, jedna od najbrže rastućih obrambenih kompanija u svijetu, prošloga je tjedna najavila izlazak na burzu u Amsterdamu, a ova bi inicijalna javna ponuda po prikupljenim sredstvima mogla postati najveće uvrštenje u obrambenom sektoru na globalnoj razini.

Ako se iskoristi opcija prekomjerne alokacije, Strnad bi iz transakcije trebao ostvariti neto prihod od gotovo tri milijarde eura, dok bi kompanija prikupila neto 724 milijuna eura, navodi se u prospektu. Početak trgovanja dionicama očekuje se u petak.

CSG, odnosno tada još Excalibur Army, sredinom 90-ih godina prošlog stoljeća osnovao je Jaroslav Strnad, otac Michala Stranda dok je Michal u kompaniji aktivan od 2011. godine. Pod njegovim vodstvom nekada pretežito inženjerski usmjerena grupacija transformirala se u diverzificirani holding s globalnim poslovanjem, ponajprije aktivan u automobilskoj, željezničkoj, zrakoplovnoj i obrambenoj industriji. Kao stopostotni vlasnik i predsjednik Upravnog odbora, Michal se uglavnom fokusira na akvizicije i ključne poslovne projekte.

CSG zapošljava više od 14 tisuća ljudi u Češkoj, Indiji, Italiji, Slovačkoj, Srbiji, Španjolskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu i SAD-u. Nakon akvizicija tvrtki Fiocchi i Kinetic Group, postala je najveći proizvođač streljiva malog kalibra u zapadnom svijetu. Michalov cilj je izgraditi industrijsku grupu od globalnog značaja čiji proizvodi i usluge doprinose obrani temeljnih civilizacijskih vrijednosti.

Iako ova grupacija ne posluje u Hrvatskoj, obitelj Strand ipak ima doticaja i s našom metalurškom industrijom i to kroz Đuru Đakovića. Podsjetimo, u 2022. većinski vlasnik te slavonskobrodske kompanije postao je DD Acquisition čiji su vlasnici René Matera i Jaroslav Strnad.