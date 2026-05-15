Novi objekt Atlantske plovidbe u Dubrovniku dobio rješenje za rušenje

Projekt Atlant Batala centar našao se pod povećalom inspekcije zbog gradnje koja nije izvedena prema dozvolama

Još prošle godine završena je gradnja dva ekskluzivna stambeno-poslovna objekta pod nazivom Atlant Batala centar na dubrovačkom predjelu Batala, čiji je investitor bila Atlantska plovidba. No umjesto očekivane uporabne dozvole, prije desetak dana doznalo se da je na adresu investitora stiglo je rješenje građevinske inspekcije Državnog inspektorata kojim je naloženo rušenje objekata budući da nisu izgrađeni u skladu s dobivenim građevinskim dozvolama.

Informacija o tome da je naloženo rušenje objekata na Batali u javnost je dospjela na sjednici dubrovačkog Gradskog vijeća u obliku odgovora gradonačelnika Mate Frankovića na vijećničko pitanje ima li novih informacija o sudbini zgrada Atlantske plovidbe. Osim što je Franković otkrio da postoji rješenje o rušenju, otkrio je i da je investitor na to rješenje uložio upravnu tužbu te da se sada čeka što će odlučiti Upravni sud u Splitu.

Financiranje kreditom

Atlant Batala centar nije bio prvi nekretninski projekt u kojeg se Atlantska upustila. Ranije, u 2014. godini, kompanija je izgradila i otvorila Atlant centar u Gružu, uspješno iskoristivši vlastitu lokaciju koja joj nije bila u funkciji poslovanja. Računalo se da će dubrovački brodar još uspješnije novi nekretninski poduhvat realizirati na lokaciji Batala, na kojoj se nalazila stara upravna zgrada kompanije.

Počeci projekta Atlant Batala centar sežu u 2018. godinu kada je Nadzorni odbor Atlantske plovidbe dao suglasnost za razvoj tog projekta koji je planiran kao stambeno-poslovna zgrada visine 22 metra, sa 106 stanova/apartmana, sedam poslovnih poslovnih prostora te 147 parkirnih mjesta na tri podzemne etaže. Nakon ishođenja građevinskih dozvola, koje su se izvorno odnosile na obnovu u istim gabaritima kao što je bila stara upravna zgrada, u 2019. godini stara upravna zgrada je srušena. U 2020. godini Atlantska plovidba osnovala je tvrtku kćer Atlant Batala Centar, preko koje je trebao biti realiziran novi projekt.

No uslijed pandemije gradnja novog projekta krenula je tek u svibnju 2023. godine. Izgradnja stambeno-poslovnog centra Batala ugovorena je u dvije faze, a za potrebe financiranja Atlantska plovidba podigla je kredit u iznosu od oko 15,8 milijuna eura u OTP banci. Po navodima u izvještaju Atlantske plovidbe o poslovanju u 2024. godini, istaknuto je da je cjelokupan iznos potreban za završetak izgradnje osiguran kreditnim sredstvima te se ne očekuje prekoračenje ugovorene vrijednosti gradnje.

Nepravilnosti uočene još tijekom gradnje

Još tijekom gradnje, Državni je inspektorat nadzirao gradilište i utvrdio da je izvedeno stanje različito od odobrenih dozvola jer da su, umjesto rekonstrukcije postojećih objekata, izgrađene nove građevine s drugačijim gabaritima/elementima. Inspektorat je još tada donio rješenje kojim se naređuje usklađivanje izvedenog stanja s građevinskom dozvolom ili, eventualno, rušenje neusklađenih dijelova. Tvrtka Atlant Batala Centar je na to pokrenula upravni spor na Upravnom sudu u Splitu, kojeg je izgubila.

U međuvremenu je prije dvije godine većinski vlasnik dubrovačkog brodara postala zadarska Tankerska plovidba, koja je prošle godine vlasništvo nad tvrtkom Atlant Batala Centar prebacila s Atlantske plovidbe na svoju drugu tvrtku, zadarski Turisthotel. Po pisanju Dubrovačkog lista, Turisthotel je podigao kredit u iznosu od 20 milijuna eura, kako bi financirao ulaganja u projekt Batala te refinancirao postojeći dug prema OTP banci. Procjena o dostatnosti iznosa od 15,8 milijuna eura očito se pokazala pogrešnom. Turisthotel je, dakako, preuzeo i vođenje sudskog spora s građevinskom inspekcijom Državnog inspektorata čiji se ishod još očekuje.

Sreća ili nesreća za kupce

Na veliku sreću ili pak nesreću onih koji su odlučili kupovati stanove na Batali, prodaja je obustavljena dočim su građevinski inspektori utvrdili nepravilnosti koje investitor negira. Kupcima koji su na početku gradnje dali polog za kupnju taj polog kasnije je vraćen. Navodno je na početku gradnje cijena kvadrata bila utvrđena na 4.500 eura da bi se danas u Dubrovniku nagađalo da će cijena, pod uvjetom da Turisthotel na Upravnom sudu u Splitu pobijedi Državni inspektorat, biti oko deset tisuća eura.