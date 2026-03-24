Enikon Aerospace: Hrvatski pogon dijelova za avione širi se i zapošljava

Proizvodi iz Vukovara svakodnevno odlaze u Airbus i Boeing, a tvrtka planira proširenje i 250 novih radnih mjesta

Tvrtka za uređenje unutrašnjosti aviona Enikon Aerospace koja jedan od pogona ima u vukovarskoj poslovnoj zoni, planira nova zapošljavanja, rečeno je u utorak tijekom posjeta vukovarskoga gradonačelnika Marijana Pavličeka.

- Naš pogon u Vukovaru jedan je od šest koje imamo u četiri države i na dva kontinenta i s ponosom možemo reći kako proizvodi iz Vukovara u Airbusovim avionima svakodnevno obilaze cijeli svijet - rekla je direktorica vukovarskog pogona tvrtke Enikon Aerospace Kristina Suman Jurković.

Dodala je kako je u Vukovaru za 2028. godinu u planu proširenje sadašnjeg pogona i zapošljavanje oko 250 novih radnika.

- S ovom tvrtkom imamo jako dobru suradnju i raduje nas da je u zadnja tri mjeseca zaposlila 80 novih djelatnika te ih sada u Vukovaru zapošljava 180, a namjerava do kraja godine primiti još novih 70 djelatnika - rekao je gradonačelnik Pavliček.

Prema njegovim riječima, uglavnom su to zaposlenici s područja Vukovara i Vinkovaca te je vukovarskoj gradskoj upravi u interesu pomoći toj brzorastućoj tvrtki specijaliziranoj za pripremu površine i završnu obradu dijelova unutrašnjosti aviona.

Pavliček je također naveo podatak kako je u veljači ove godine u Vukovaru bilo 11.469 zaposlenih, što je 238 više nego godinu ranije.

- S obzirom da smo na početku godine uvjeren sam kako će te brojke u ovoj godini biti i bolje. Svi oni koji doprinose razvoju grada imaju pravo dobiti potpore koje će Grad Vukovar i ove godine dodijeliti poduzetnicima i obrtnicima, ali po točno definiranim uvjetima - rekao je Pavliček.

Samozatajna tvrtka

Enikon Aerospace jedna je od rijetkih hrvatskih industrijskih kompanija koja je izrasla u globalnog dobavljača u zrakoplovnoj industriji, specijalizirana za završnu obradu i bojenje plastičnih dijelova unutrašnjosti aviona. Tvrtka posluje kroz više pogona u Europi i SAD-u, često smještenih u neposrednoj blizini velikih proizvođača poput Airbus i Boeing, čime optimizira logistiku i integrira se u njihove proizvodne lance.

Iako posluje globalno i kontinuirano raste, kompanija je poznata po izrazito zatvorenoj komunikaciji prema javnosti, a njezin razvoj veže se uz transformaciju nekadašnjeg Enikona d.d., iz kojeg je nastala kao jedini uspješan i međunarodno konkurentan segment poslovanja.

Danas Enikon Aerospace dnevno isporučuje više od tisuću dijelova iz svojih pogona, a proizvodnja je visoko automatizirana i robotizirana, što omogućuje preciznu obradu i bojenje složenih komponenti unutrašnjosti aviona. Tvrtka redovito traži kvalificirane tehničare, brusače, lakirere i montažere, a zaposlenicima nudi priliku rada u međunarodnom okruženju, uključujući i iskustvo u Njemačkoj i SAD-u. Fokus na inovacije i kvalitetu, zajedno s pozicioniranjem pogona blizu glavnih kupaca, omogućuje Enikonu da održi konkurentnost u globalnoj industriji i kontinuirano širi svoje tržište.