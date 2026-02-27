Vukovar Business Forum: Grad na Dunavu otvara novo poglavlje razvoja

Trodnevna poslovna konferencija u dvorcu Eltz od 21. do 23. svibnja povezat će investitore, dijasporu i poduzetnike oko razvoja grada

Po prvi će se put ovoga proljeća u Vukovaru održati trodnevna poslovna konferencija koja ima ambiciju postati nova strateška platforma za gospodarski razvoj istoka Hrvatske i snažniji investicijski iskorak grada na Dunavu. Prva konferencija održat će se pod nazivom „Vukovar Business Forum – Meeting G2.12“ jer je Grad Vukovar organizira u partnerstvu s Udrugom Meeting G2, međunarodno prepoznatom inicijativom koja već godinama povezuje hrvatsko iseljeništvo i domovinu kroz investicije, transfer znanja i poslovnu suradnju. Upravo to partnerstvo daje Forumu dodatnu dimenziju - otvaranje Vukovara prema globalnoj hrvatskoj poslovnoj mreži.

Zašto Vukovar – i zašto sada?

Otvorenje konferencije predviđeno je za četvrtak, 21. svibnja, nakon čega slijedi predavanje „Zašto Vukovar?“ koje će održati gradonačelnik Marijan Pavliček.

U kontekstu novih geopolitičkih odnosa, energetske nestabilnosti, preslagivanja lanaca opskrbe i rastuće važnosti prometnih pravaca, Vukovar se sve jasnije pozicionira kao strateška točka – logistički, energetski i investicijski. Riječna luka, željeznička infrastruktura i blizina europskih koridora daju gradu razvojne prednosti.

Prvi dan Foruma tematski je usmjeren na pitanja koja posljednjih godina snažno oblikuju europsko gospodarstvo: energetsku sigurnost, preslagivanje globalnih lanaca opskrbe i ubrzan razvoj umjetne inteligencije.

Panel o energetskoj sigurnosti bavit će se položajem Hrvatske u kontekstu novih geopolitičkih okolnosti, uključujući posljedice rata u Ukrajini i promjene na energetskom tržištu. Raspravljat će se o tome može li Hrvatska dugoročno kapitalizirati svoju poziciju tranzitne i logističke točke u ovom dijelu Europe te kakve su implikacije rasta potrošnje električne energije, osobito u kontekstu digitalizacije i elektrifikacije prometa.

„Keynote“ predavanje dr. sc. Kristijana Kotarskog usmjereno je na promjene u globalnim lancima opskrbe i utjecaj umjetne inteligencije na industriju. Poseban naglasak stavlja se na pitanje kako male i otvorene ekonomije, poput hrvatske, mogu ublažiti rizike deglobalizacije i istodobno iskoristiti nove tehnološke trendove.

U drugom dijelu dana raspravljat će se o kibernetičkoj sigurnosti i obrambenoj industriji, kao i o važnosti logističkih kapaciteta i prometne infrastrukture. U tom kontekstu spominje se i potencijal Vukovara, koji raspolaže riječnom lukom, željezničkom povezanošću i blizinom dvaju europskih cestovnih koridora.

Program prvog dana zaključit će se strukturiranim umrežavanjem, uz naglasak na povezivanje poduzetnika, predstavnika institucija i potencijalnih investitora iz zemlje i iseljeništva.

Fokus na sektore s realnim razvojnim potencijalom

Drugi dan konferencije (petak, 22. svibnja) stavlja naglasak na teme koje imaju izravne implikacije na razvoj grada i regije.

Jedna od središnjih rasprava bit će posvećena dijaspori kao gospodarskom resursu koji je, unatoč velikom potencijalu, i dalje nedovoljno strukturirano uključen u domaće investicijske procese. U suradnji s Udrugom Meeting G2, organizatori žele otvoriti konkretan dijalog o modelima suradnje, prijenosu znanja i kapitala te uklanjanju administrativnih prepreka za ulaganja.

Panel o zdravstvu tematizirat će razvoj medicinskog sektora u Vukovaru. Rasprava će se fokusirati na mogućnosti pozicioniranja Vukovara kao regionalnog centra određenih medicinskih kompetencija, ali i na potencijal razvoja farmaceutske i prateće industrije.

Sigurnost opskrbe hranom, tema koja je dobila na važnosti nakon pandemije i poremećaja na globalnim tržištima, otvara pitanje jačanja lokalne poljoprivrede i otpornosti domaćih proizvođača. U tom kontekstu, sudionici će raspravljati o realnim izazovima – od cijena inputa do klimatskih rizika – ali i o investicijskim mogućnostima.

Završni dio programa posvećen je financiranju poduzetničkih projekata, te turističkom potencijalu Vukovara i Srijema.

Upravo je zato treći dan konferencije, u subotu 23. svibnja, namijenjen za poslovni i turistički obilazak gospodarskih zona, vinarija i turističkih lokacija. Riječ je o tradicionalnom dijelu programa kojim završavaju sve konferencije Meeting G2, u kojem se sudionici upoznaju ne samo s poslovnim potencijalima grada domaćina, nego i međusobno, jačajući tako poznanstva uspostavljena u prva dva dana.

Trodnevna poslovna konferencija Vukovar Business Forum – Meeting G2.12 koja će se održati u Gradskom muzeju Vukovar u dvorcu Eltz, bit će obogaćena i gostima iznenađenja, te brojnim prilikama za umrežavanje.