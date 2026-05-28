Ernest Tolj prodao Eurocable u trenutku najvećeg procvata kompanije

Novoosnovana britanska kompanija BP INV8 BidCo preuzela je hrvatskog proizvođača kabela koji je lani skočio na 121 milijun eura prihoda

Ernest Tolj, osnivač i suvlasnik Eurocable Groupa, prodao je svoju kompaniju engleskoj holdinškoj kompaniji BP INV8 BidCo LTD. Prema dostupnim informacijama, riječ je o novoosnovanoj kompaniji, registriranoj u studenom prošle godine, i dosad još bez javno vidljivih poslovnih projekata. Sve dostupne informacije ukazuju da je riječ o specijalno osnovanom SPV-u (special purpose vehicle) za buduće akvizicije ili investicije, kakvi se tipično osnivaju kao priprema za određenu akviziciju.