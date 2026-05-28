Uskrsnuće brodogradnje: korvete za 1,6 milijardi eura gradit će se kod nas

U Hrvatskoj će se ponovno graditi kompleksni ratni brodovi i to je, barem kada je nabavka korveta u pitanju, strategija Ministarstva obrane

Priča o hrvatskoj brodogradnji, koju su mnogi već proglasili industrijskim reliktom prošlosti, proživljava kopernikanski obrat. Opremanje Hrvatske ratne mornarice (HRM) dvjema višenamjenskim korvetama, za što se planira izdvojiti od 600 milijuna do čak 1,6 milijardi eura, pokrenula je proces koji nadilazi samu kupnju naoružanja.

Ključni igrač ovdje je Ministarstvo obrane (MORH), koji posao uvjetuje jasnim pravilom: tko želi dobiti ugovor za projekte korveta, mora ih graditi u Hrvatskoj. Time se svaki strani ponuditelj prisiljava na partnerstvo s domaćim škverovima, kojima se tako otvaraju vrata za izgradnju, opremanje i dugoročno održavanje najmodernije ratne flote.