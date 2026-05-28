Izraelski Fattal želi preuzeti PPHE Hotel, vlasnika Arena Hospitalityja

Izraelska hotelska grupacija nudi 930 milijuna funti za preuzimanje PPHE-a, što smatraju ponudom koja predstavlja 'fer vrijednost'

Izraelska hotelska grupacija Fattal Holdings podnijela je, objavljeno je na Londonskoj burzi, neobvezujuću ponudu za preuzimanje 100 posto dionica PPHE Hotel Groupa, kompanije koja je u Hrvatskoj najpoznatija kao većinski vlasnik pulske Arena Hospitality Grupe (AHG).

Premium cijena za brzi dogovor

Fattal, koji već posjeduje četiri posto udjela u PPHE-u, ponudio je cijenu od 22 britanske funte po dionici u gotovini. To ukupnu vrijednost transakcije procjenjuje na približno 930 milijuna funti.

Uprava PPHE-a potvrdila je da ponuda predstavlja 'fer vrijednost' te namjerava započeti razgovore s glavnim dioničarima kako bi se procijenila provedivost transakcije. Fattal je postavio ambiciozan rok – cilj im je objaviti čvrstu, obvezujuću ponudu u roku od četiri tjedna.

Inače, PPHE Hotel Group upravlja portfeljem vrijednim oko 2,2 milijarde funti, koji obuhvaća više od 9.600 soba. Ključni dio tog portfelja nalazi se upravo u Hrvatskoj, gdje PPHE preko Arene upravlja nizom hotela i kampova u Istri (Pula i Medulin) te hotelima u Zagrebu i drugim europskim metropolama.

- Društvo je spremno zadržati prijedlog ograničeno vrijeme kako bi se omogućio konstruktivan angažman s Upravnim odborom PPHE-a, s ciljem objave čvrste ponude u sljedeća 4 tjedna - stoji u objavi Fattala na burzi u Tel Avivu.

Iako je ponuda trenutno u gotovini, Fattal je zadržao pravo promjene strukture naknade (primjerice uvođenjem vrijednosnih papira) ili smanjenja cijene ako PPHE u međuvremenu odluči isplatiti dividendu dioničarima.

S obzirom na to da je PPHE već ranije pokrenuo formalni postupak prodaje, Fattal trenutno nije podložan uobičajenom roku od 28 dana za davanje konačne ponude, što im ostavlja prostor za dubinsku analizu i pregovore s ključnim dionicima.

Tko je Fattal?

Fattal Hotels je najveća izraelska hotelska grupacija koju je osnovao David Fattal. Globalno su prepoznatljivi po brendu Leonardo Hotels, a akvizicija PPHE-a značajno bi ojačala njihovu prisutnost na europskom tržištu, posebice u Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj i regiji Jadrana.

Inače, prije nekoliko dana jedan od najvećih institucionalnih dioničara Arena Hospitality Group, društvo Allianz ZB u ime svojih mirovinskih fondova, podnio je, kako je objavio Lider, protuprijedlog odluci o isplati dividende kojom traži da se dioničarima umjesto predloženih 1,25 eura isplati 1,50 eura po dionici. Istodobno su iznijeli dosad jednu od najoštrijih javnih kritika poslovanja i politike primitaka Uprave turističke kompanije.

AZ fondovi, koji zajedno drže oko 13,8 posto dionica Arena Hospitalityja, odnosno jedan od najvećih manjinskih udjela u kompaniji, smatraju da predložena dividenda ne odražava financijske mogućnosti društva ni interes dioničara. O njihovom će se protuprijedlogu raspravljati na Glavnoj skupštini sazvanoj za 2. lipnja.

PPHE je u Arenu ušao 2008. godine, zajedno sa jednim od fondova iz sastava grupacije Goldman Sachs, a AHG danas ima više od 26 hotela, kampova i apartmanskih naselja u Hrvatskoj i diljem Europe, a o odnosima Uprave i dioničara Lider je također već pisao.