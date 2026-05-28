Vujnovčeva tvrtka opet blokirala isplatu dividende Pevexa

I dalje ništa od dividende Pevexa. Na skupštini dioničara održanoj u četvrtak prihvaćen je prijedlog najvećeg dioničara, tvrtke Sustainable Solutions Holding AG u vlasništvu Pavla Vujnovca. Skupština se tako suglasila da se cjelokupna dobit rasporedi u zadržanu dobit, a u cilju daljnjih investicijskih ulaganja kompanije te automatizacije i robotizacije poslovnih procesa. Podsjetimo, u poslovnoj 2025. kompanija je ostvarila prihode od 579 milijuna eura.

Sustainable Solutions Holding tako je opet blokirao prijedlog Uprave o isplati dividende. Uprava je, naime, predlagala isplatu tisuću eura po dionici. Ukupno se, prema prijedlogu Uprave, iz prošlogodišnje dobiti Pevexa od 55,4 milijuna eura za dividende trebalo izdvojiti 13,2 milijuna eura, dok bi ostatak dobiti bio zadržan u tvrtki.

Uprava Pevexa isplatu dividende predlagala je i prošle godine, ali se na skupštini dioničara dogodio neočekivan obrat. Naime, Sustainable Solutions Holding predložio je skupštini izglasavanje odluke da se cjelokupna dobit ovog trgovačkog lanca iz 2024. od 49,8 milijuna eura zadrži na računima društva, što je i prihvaćeno. Potonji obrat dogodio se nakon što Pevex nije isplaćivao dividendu ni iz poslovanja u 2021. i 2022. godini.

S ovom posljednjom odlukom, ukupno je iz poslovanja od 2022. do 2025. u zadržanoj dobiti Pevexa raspoređeno 184 milijuna eura. U istom razdoblju prihodi kompanije stalno su rasli, s 386 milijuna eura u 2022. na već spomenutih 579 milijuna eura u prošloj godini.

U vlasničkoj strukturi Pevexa dominiraju Sustainable Solutions Holding AG s 40,37 posto dionica, lider stranke Domino Mario Radić drži 18,28 posto vlasništva, uključujući i dionice tvrtke Filir čiji je vlasnik, te tvrtka Dicentra u vlasništvu Jurice Lovrinčevića s 9,39 posto dionica. Vrijednost udjela najvećeg dioničara, Sustainable Solutions Holding AG-a, prema podacima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, iznosi 114,8 milijuna eura.

Trenutačno Pevex posluje u 33 trgovačka centra u 29 gradova, a u 2025. otvorili su centre u Gospiću i Đakovu kroz ukupno ulaganje od 19 milijuna eura. U novim trgovinama otvorili su 82 radna mjesta čime je broj zaposlenih u Pevexu veći od 2400 ljudi.

Inače, investicijski holding Sustainable Solutions Holding (SSH), Vujnovac, vlasnik Energije naturalis, osnovao je 2024. u Švicarskoj i preko njega upravlja udjelima u kompanijama koje je dotad posjedovao izravno kao fizička osoba. Riječ je o dijelu šire korporativne reorganizacije u kojoj se Vujnovac povlači iz operativnog upravljanja kompanijama i preuzima ulogu financijskog investitora.