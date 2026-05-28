Umjesto fokusa na ROI, ključ uspjeha AI-ja je u eksperimentiranju

Na poslovnom druženju tvrtke BE-Terna istaknuto je da puko usvajanje alata ne znači ništa bez promjene načina razmišljanja u tvrtkama

Do kraja ovog desetljeća čak polovina svjetskog stanovništva koristit će ChatGPT, no puko usvajanje i pasivno korištenje tehnologije zapravo ne znači mnogo ako ne dovede do stvarne transformacije poslovanja i promjene cjelokupnog načina razmišljanja, istaknuo je Boštjan Kožuh, AI strateg iz slovenskog AGI Institutea, koji se usavršavao i na Massachussetts Institute of Technology (MIT-a), tijekom poslovnog druženja u organizaciji hrvatske tvrtke BE-Terna.

Tradicionalni pristup u kojemu tvrtke presporo definiraju pojedinačne slučajeve upotrebe (use caseve) i unedogled analiziraju povrat investicije više nije održiv na dinamičnom tržištu. Prema Kožuhovim riječima, ključ uspjeha leži u brzini i neprestanom eksperimentiranju s novim tehnološkim mogućnostima.

Međutim, ti eksperimenti ne bi trebali biti nepovezani, nego bi umjetna inteligencija trebala biti dio poslovne strategije, s jasnim ciljevima, odgovornostima i mjerljivim rezultatima.

– Danas se pojam 'AI-first' prečesto shvaća na pogrešan način, kao situacija u kojoj umjetnu inteligenciju moramo ugurati u baš svaki poslovni proces kako bi ona radila sve, a mi ništa, samo zato što je riječ o novom trendu i želimo biti u tijeku. To nije 'AI-first'. 'AI-first' jest razmišljanje o tome kako raditi posao drugačije ili kako početi raditi stvari koje nismo radili do sada. 'AI-first' je zapravo promišljanje o umjetnoj inteligenciji kao prvom koraku, a ne zadnjem, jer na taj način trebamo povećati naše znanje i mogućnosti – objasnio je Kožuh.

Boštjan Kožuh, AGI Institut

Upozorio je i da su tvrtke danas prebrzo zadovoljne s onime što imaju, no to jednostavno nije dovoljno i potrebno je pogledati širu sliku.

– Nalazimo se na početku vala koji će promijeniti društvo, a time dolazi i do velikih promjena u biznisu, zbog čega AI nije samo običan alat. Moramo razumjeti što će se promijeniti i kod naših klijenata, odnosno što oni doista žele i očekuju, a smjer razvoja tehnologije ide i prema tome da će umjetna inteligencija biti potpuno samostalna, zbog čega će morati doći i do novih regulativa na tržištu – dodao je Kožuh.

Najvažnije je učenje

Na tržištu se već sada pojavljuju takozvane 'AI-native' kompanije, odnosno nove kompanije koje su počele sve raditi s umjetnom inteligencijom. U takvom okruženju stalno treba učiti, a oni koji prvi nauče i počnu koristiti umjetnu inteligenciju, u budućnosti će imati veliku prednost na tržištu. Najuspješnije će biti one organizacije koje razumiju kako AI mijenja procese, odlučivanje i uloge ljudi, poručio je Kožuh okupljenim poduzetnicima i menadžerima.

Nakon uvodnog predavanja, fokus rasprave preselio se na konkretna iskustva iz domaćeg korporativnog sektora. U raspravu se uključio i Matija Kovačević, član Uprave i glavni direktor za financije Hrvatskog Telekoma, koji je iz perspektive upravljanja velikim sustavom naglasio važnost edukacije i svakodnevnog korištenja umjetne inteligencije.

Istaknuo je da danas o vještinama zaposlenika sve više razgovara s odjelom ljudskih potencijala, što smatra izuzetno bitnim za uspjeh cijele organizacije. U upravljanju tim procesima važno je prepoznati pojedince koji mogu povući cijeli sustav naprijed i potaknuti širenje znanja unutar timova.

– Vjerujem da u svojim timovima morate identificirati AI entuzijaste, one koji su malo tehnološki napredniji, odnosno 'tech-savvy'. Detektirao sam ih u različitim odjelima te ih potaknuo da šire znanje i pokazuju drugim kolegama kako ispravno koristiti AI u svakodnevnom radu – ispričao je Kovačević.

Matija Kovačević i Boštjan Kožuh

Također, dodao je da povrat investicije u području AI-ja u HT-u ne promatraju samo iz financijske perspektive, već primarno kroz kreiranje vrijednosti.

– Ulaganje često započnete s namjerom povećanja efikasnosti, a završite na poboljšanju korisničkog iskustva. Zato AI ne treba promatrati samo kao način da ubrzamo postojeće procese, nego kao priliku da ih u cijelosti preispitamo i promijenimo – poručio je Kovačević.

AI kao društvena tema

Umjetna inteligencija, dakle, nije samo tehnološka tema, potvrdio je to Milan Listeš, generalni direktor BE-Terne Hrvatska, ističući da je ona prije svega društvena tema koja od nas traži promjenu načina razmišljanja.

– Tehnologija napreduje tolikom brzinom da si ne možemo priuštiti da taj put prolazimo zatvoreni u vlastite perspektive zato vidim veliku vrijednost u događajima poput ovog, gdje otvoreno razgovaramo o izazovima, dijelimo dobre prakse, ali i one manje uspješne primjere – zaključio je Listeš.