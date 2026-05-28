Bruxelles kaznio Temu s 200 milijuna eura zbog nesigurne robe

Komisija je ustanovila kako vrlo visok postotak punjača nije prošao osnovna sigurnosna ispitivanja kao i da mnoštvo dječjih igračaka sadržava kemikalije koje premašuju zakonske sigurnosne granice

Europska komisija danas je kineskom internetskom trgovcu Temuu izrekla novčanu kaznu u iznosu od 200 milijuna eura na temelju Akta o digitalnim uslugama. U Bruxellesu smatraju da kompanija nije savjesno identificirala, analizirala i procijenila sistemske rizike nezakonitih proizvoda koji se nude na njegovoj platformi i posljedičnu štetu za potrošače u Europskoj uniji.

Dokazi kojima raspolaže Komisija upućuju na to da je vrlo vjerojatno da će potrošači u EU-u na Temuu naići na nezakonite predmete. Dokazi iz postupka tajne kupnje uključenog u ispitni postupak Komisije pokazuju da vrlo visok postotak odabranih punjača nije prošao osnovna sigurnosna ispitivanja, dok je visok postotak ispitanih dječjih igračaka predstavljao sigurnosne rizike srednje do visoke težine jer sadržavaju kemikalije koje premašuju zakonske sigurnosne granice ili predstavljaju opasnost od gušenja zbog odvojivih dijelova.

Teško kršenje Akta

Nadalje, Temu nije na odgovarajući način procijenio kako bi se osmišljavanjem njegove usluge, uključujući sustave za preporučivanje i programe za promicanje proizvoda povezanih influencera, mogli povećati rizici od širenja nezakonitih proizvoda. Podsjetimo, Aktom o digitalnim uslugama vrlo velike internetske platforme dužne su pažljivo procijeniti sistemske rizike povezane sa svojim uslugama i donijeti odgovarajuće mjere za smanjenje rizika.

Novčana kazna koja je danas izrečena izračunana je uzimajući u obzir prirodu povrede, njezinu težinu u smislu pogođenih korisnika iz EU-a i njezino trajanje. Neprovođenje odgovarajućih procjena rizika, što je jedan od temelja strukture Akta o digitalnim uslugama, posebno je teško kršenje Akta o digitalnim uslugama.

Henna Virkkunen, izvršna potpredsjednica za tehnološki suverenitet, sigurnost i demokraciju izjavila je da procjene rizika nisu okvirne vježbe – one su okosnica Akta o digitalnim uslugama. - U Temuovoj procjeni rizika podcjenjuju se konkretni rizici, nedostaje specifičnosti, ona se ne temelji na čvrstim dokazima i nije sveobuhvatna. Ostavlja regulatore, korisnike i javnost u mraku o stvarnom razmjeru potencijalne štete koju predstavljaju ilegalni proizvodi koji se prodaju na Temuu. Sada je vrijeme da Temu postupi u skladu sa zakonom - kazala je Virkkunen.

Dvogodišnji postupak

Što se tiče sljedećih koraka, Temu mora do 28. kolovoza Komisiji podnijeti akcijski plan u skladu s člankom 75. Akta o digitalnim uslugama. U planu se moraju utvrditi mjere za ispravljanje kršenja obveza procjene rizika. Europski odbor za digitalne usluge imat će mjesec dana od primitka plana da izda svoje mišljenje. Komisija će zatim imati još mjesec dana da donese konačnu odluku i odredi razuman rok za provedbu.

Nepoštovanje odluke o neusklađenosti može dovesti do periodičnih penala. Komisija nastavlja surađivati s društvom Temu kako bi osigurala usklađenost s odlukom i Aktom o digitalnim uslugama općenito.

Podsjetimo, Komisija je 31. listopada 2024. pokrenula službeni postupak protiv Temua. Komisija je u srpnju 2025. donijela preliminarne nalaze i danas ih zatvara odlukom o neusklađenosti.