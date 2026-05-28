Vlada odobrila novi KBC Osijek vrijedan 650 milijuna eura

U proračunu je već osigurano 23 milijuna eura, a ostatak će se financirati iz EU fondova te kredita EIB-a i EBRD-a

Na današnjoj je sjednici Vlada donijela zaključak kojim se nastavlja realizacija strateškog projekta izgradnje novog Kliničkog bolničkog centra Osijek, jedne od najvećih investicija u hrvatski zdravstveni sustav ukupne vrijednosti 650 milijuna eura bez PDV-a.

Zaključkom se daje potpora realizaciji projekta izgradnje i opremanja nove građevine KBC-a Osijek, uključenog u Program Vlade Republike Hrvatske za mandatno razdoblje 2024. - 2028. godine. Nova građevina prostirat će se na približno 215 tisuća četvornih metara, od čega će oko 142 tisuća kvadrata činiti funkcionalni medicinski sadržaji, dok je oko 73 tisuće četvornih metara predviđeno za podzemne garaže i prateću infrastrukturu. Čitav će kompleks biti smješten na zemljištu ukupne površine 119.217 m² koje je Republika Hrvatska dodijelila KBC-u Osijek.

Realizacijom projekta više od 800 tisuća stanovnika Osječko-baranjske i susjednih županija dobit će modernu kliničku bolnicu s medicinskim kapacitetima na razini najboljih europskih zdravstvenih ustanova. Na jednoj će se lokaciji, po prvi put u modernoj povijesti KBC-a Osijek, objediniti gotovo sve djelatnosti bolnice.

U državnom proračunu za 2026. godinu te projekcijama za 2027. i 2028. godinu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 23,26 milijuna eura, koja će se koristiti sukladno dinamici provedbe projekta. Preostali dio planira se osigurati bespovratnim sredstvima Europske unije te kreditnim sredstvima međunarodnih financijskih institucija, uključujući Europsku investicijsku banku (EIB) i Europsku banku za obnovu i razvoj (EBRD).