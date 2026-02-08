Gdje je Vindija četiri godine nakon smrti Dragutina Drka

Spiritus movens Vindije u toj je tvrtki proveo gotovo 60 godina, od čega 56 godina kao glavni menadžer i 30 godina kao vlasnik

Danas navršavaju četiri godine od smrti Dragutina Drka (25. rujna 1937. – 8. veljače 2021.). Vindijin spiritus movens cijeli je životni vijek – pune 83 godine - proveo u jednome gradu, Varaždinu, a svih 60 godina poslovne karijere u jednoj kompaniji.

Nakon završene srednje mljekarske škole zaposlio se 1961. kao poslovođa u Gradskoj mljekari Varaždin, koja je osnovana dvije godine ranije, i tada je imala 15-ak zaposlenih. Drk je uz rad završio ekonomski fakultet, i već 1965. postao je direktor tvrtke koja je pet godina kasnije nazvana Vindija, prema arheološkom lokalitetu u obližnjem Gornjem Knegincu. Tijekom pretvorbe i privatizacije postao je najveći pojedinačni udjelničar, a zatim stekao i većinski vlasnički paket.

Ključnim trenucima u razvoju Vindije do najvećeg prehrambenog sustava u Hrvatskoj Drk je navodio kupnju nove linije za tetrapak početkom 1990-ih, te akviziciju Koke 1995. godine. Iako je prvi čovjek Vindije figurirao kao konzervativni poduzetnik, 'operacija Koka' bila je izuzetno rizična jer je peradarska tvrtka bila pred stečajem i s velikim dugovima. No, rizik se isplatio.

Drk je Vindiju ostavio sa više od 4200 zaposlenih, sa 3,2 milijarde kuna prihoda i 41 milijun kuna dobiti u pandemijskoj 2020. U poslovnoj zajednici nagađalo se kamo će Vindija nakon Dragutina Drka, s obzirom na to da su u menadžerskoj strukturi već bile njegove kćerke Tamara Drk-Vojnović i Dubravka Drk – Mravlinčić.

Ipak, za predsjednika Uprave imenovan je pouzdan Drkov menadžer i dugogodišnji suradnik Nenad Klepač, a dvije kćeri i njihovi supruzi Saša Vojnović i Alan Mravlinčić ušli su u Upravu. U međuvremenu je Uprava u potpunosti profesionalizirana, a četvero članova obitelji prešlo je u Nadzorni odbor.

Čini se da je to bila dobitna formula. Od 2020. do 2024. Vindija je konsolidirano povećala prihode 31 posto i udeseterostručila dobit, i to sa oko 250 manje zaposlenih.