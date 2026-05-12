Jelena Jurišić (ENT) proglašena Inženjerkom godine 2026.

Pobjednica utjelovljuje izvrsnost, hrabrost i spremnost na stvaranje pozitivnih promjena - poručila je inicijatorica izbora Medeja Lončar

Direktorica za tehnologiju (CTO) kompanije Ericsson Nikola Tesla Jelena Jurišić proglašena je Inženjerkom godine 2026. na svečanosti u sklopu Njemačko-hrvatskog gospodarskog foruma u Zagrebu.

Članovi žirija su među deset finalistica u Jeleni Jurišić prepoznali su 'predsjednicu generacije', ocjenjujući da će njezina profesionalna i osobna priča biti primjer mladima da se odupru stereotipima, otkriju svoje talente i pronađu karijerni put u STEM području i inženjerstvu

- Ovo priznanje je potvrda mog dosadašnjeg rada, ali i podsjetnik na putovanje koje je započelo još u djetinjstvu, kada sam kao mala djevojčica rastavljala igračke jer me više od same igre zanimalo kako stvari funkcioniraju. Ta znatiželja i ljubav prema tehnologiji prate me i danas – poručila je Jelena Jurišić na svečanosti.

Dodala je da karijera u STEM-u nije pitanje spola, dobi ili očekivanja okoline, već znatiželje, predanosti i odvažnosti da se slijede vlastiti snovi.

STEM pripada svima

Timo Pleyer, direktor Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske komore (AHK), istaknuo je da je u protekle četiri godine za ovo priznanje bilo preko 250 prijava inženjerki iz svih branši gospodarstva.

- Svjesni smo koliko je danas važno učiniti društvo i gospodarstvo inovativnijim i otpornijim. Ključni faktor u postizanju toga su ljudi. Ovom inicijativom želimo dodatno osnažiti, potaknuti interes mladih za inženjerstvo i istaknuti uzore čije znanje, stručnost i predanost doprinose razvoju gospodarstva – naveo je Pleyer.

Medeja Lončar, predsjednica Uprave Siemensa Hrvatska i direktorica Siemensa Slovenija te inicijatorica izbora, napomenula je da priznanje Inženjerka godine pokazuje da STEM pripada svima.

- Ovogodišnja pobjednica utjelovljuje vrijednosti koje želimo poticati kroz ovaj projekt – izvrsnost, hrabrost i spremnost na stvaranje pozitivnih promjena. Zajedno s ostalim finalisticama, ona je inspiracija djevojčicama, i svojim će iskrama rasplamsati novu strast prema inženjerstvu – rekla je

Deset finalistica

Na ovogodišnji izbor pristigle su prijave iz cijele Hrvatske iz različitih sektora gospodarstva – od energetike, digitalnih tehnologija i telekomunikacija do automobilske industrije, prehrambenog sektora i razvoja naprednih tehnoloških rješenja. Uz Jelenu Jurišić u ovogodišnje finale ušle su još: Maja Bračić iz Hrvatskog Telekoma, Ivana Čuljak Arnautović, iz SupraNeta, Petra Golubić iz Podravke, Tajana Hrbud iz Vernea, Vlatka Kos Grabar Robina iz Energetskog instituta Hrvoje Požar, Ana Krmpotić iz dSpacea, Leila Luttenberger Marić iz Končar Digitala, Sanja Svilković iz Dalekovoda te Marija Todorić iz Mirea.

Ovu inicijativu podupiru i Henkel, KONČAR, Hrvatski telekom, Scheer Adriatic, AD Plastik, Ericsson Nikola Tesla, NEXE, INA, Hansen Beck i Coca-Cola HBC Hrvatska, a stratešku potporu pruža zagrebački Fakultet elektrotehnike i računarstva.