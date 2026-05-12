Propali hotel kraj Splita ide na dražbu za 3,44 milijuna eura

Nekadašnje četiri zvjezdice na dugopoljskom kamenjaru nakon pandemijskog sloma, dugova i stečaja traže novog vlasnika

Hotel Katarina u Dugopolju, nekad predstavljan kao prvi veliki hotel na 'dugopoljskom kamenjaru', ide na stečajnu dražbu. Nakon višegodišnje financijske agonije, Trgovački sud u Splitu odobrio je prodaju cijelog hotelskog kompleksa s opremom i inventarom, a prva elektronička dražba Fine kreće s početnom cijenom od 3,44 milijuna eura. Procijenjena vrijednost hotela iznosi 4,58 milijuna eura.

Dugopoljske četiri zvjezdice

Riječ je o hotelu s četiri zvjezdice koji je otvoren 2009. godine u poslovnoj zoni Dugopolje, nedaleko od izlaza s autoceste A1. U vrijeme otvaranja predstavljan je kao prvi veliki hotel na 'dugopoljskom kamenjaru', a investiciju je pokrenula građevinska tvrtka Mucić&Co. Objekt je dijelom građen bračkim i hercegovačkim kamenom, a nakon proširenja kapaciteta financiranog kreditima Hrvatske banka za obnovu i razvitak 2013. godine hotel je dosegao kapacitet od 181 sobe i 362 kreveta, uz kongresnu dvoranu od 1200 četvornih metara, restoran, noćni bar i wellness centar.

No već nekoliko godina nakon širenja poslovni model počeo se urušavati.