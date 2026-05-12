Prijatelji životinja pod pritiskom investitora zbog otpora megafarmi

Tvrtka Premium Chicken Company prijeti tužbom udruzi zbog javnog iznošenja zabrinutosti o peradarskim projektima.

Udruga Prijatelji životinja izvijestila je u utorak da im je tvrtka Premium Chicken Company poslala opomenu pred tužbu zbog javnih istupa protiv planiranih megaprojekata u peradarskoj industriji, udruga taj potez vidi kao pokušaj pritiska i zastrašivanja građanskih inicijativa.

"Premium Chicken Company, jedan od investitora uključenih u megaprojekte peradarske industrije, poslao je opomenu pred tužbu udruzi Prijatelji životinja koja kontinuirano upozorava na moguće posljedice megafarmi i klaonica. U dopisu najavljuje obračun štete zbog izjava udruge te poručuje da će se to odnositi i na buduće slučajeve u kojima udruga i njezini članovi budu iznosili, prema njihovoj ocjeni, netočne informacije", navodi u priopćenju udruga Prijatelji životinja.

Optužbe za pritisak i zastrašivanje

Tvrde da takva formulacija ostavlja dojam pritiska na pravo građana, udruga i lokalnih zajednica da javno govore o projektima koji bi, kako navode, mogli imati ozbiljne posljedice za okoliš, zdravlje ljudi, životinja i ekonomiju.

"Umjesto odgovora na zabrinutost građana, lokalnih zajednica i stručne javnosti, sada svjedočimo pritisku na one koji tu zabrinutost artikuliraju i iznose u javni prostor", priopćili su Prijatelji životinja.

Dodaju da se protiv planiranih projekata posljednjih mjeseci organizirao širi otpor diljem Hrvatske te navode da je riječ o najmanje 24 megaprojekta dvojice investitora u području uzgoja, klanja i prerade pilića, a za koje tvrde da bi omogućili godišnje klanje oko 270 milijuna pilića.

Podsjećaju da građanske inicijative i udruge upozoravaju na niz propusta, potrebu kumulativnog sagledavanja svih međusobno povezanih projekata, kao i na razmjere mogućih posljedica na okoliš, zdravlje ljudi, životinje, ekonomiju i kvalitetu života.

Prosvjedi i reakcije udruga

Protiv projekata su se, navode, izjasnile i druge organizacije, među njima udruga Zelena akcija, te su u Zagrebu i Sisku održani prosvjedi protiv planiranih megafarmi i klaonica.

Prijatelji životinja napominju da potez tvrtke Premium Chicken Company dolazi u trenutku kada je na razini EU na snagu stupila takozvana anti-SLAPP direktiva, usmjerena protiv zloupotrebe pravnih mehanizama radi zastrašivanja onih koji javno govore o pitanjima od javnog interesa.

Iz tvrtke Premium Chicken Company zatraženo je očitovanje na navode udruge Prijatelji životinja.