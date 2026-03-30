Tvrtke i tržišta

Kraj prisilnih vaučera: EU uvodi zaštitu putnika u paket-aranžmanima

30. ožujka 2026.
Woman travel agent gives a couple passports with plane tickets in travel agency.

foto Shutterstock
Ksenija Puškarić
Nakon kaosa zbog pandemije i stečajeva turističkih agencija, Bruxelles postavlja nova pravila igre za paketna putovanja u Uniji

Europska unija odlučila je stati na kraj sporim povratima i netransparentnim pravilima u turističkom sektoru te je dala zeleno svjetlo za jaču zaštitu putnika paket-aranžmana. Vijeće Europske unije donijelo je, naime, konačnu odluku o reviziji pravila za paketna putovanja, kojima se pooštravaju obveze turističkih agencija i organizatora putovanja. Nova direktiva, koja će se u roku od dvije godine morati implementirati i u Hrvatskoj, donosi jasne rokove za povrat novca, stroga pravila o vaučerima i dodatna jamstva u slučaju stečaja organizatora. Sve će se te promjene, nakon što se uvede u nacionalno zakonodavstvo, izravno osjetiti i na hrvatskom tržištu.

Revidirana Direktiva o putovanjima u paket-aranžmanima, koju je predložila Europska komisija, odgovor je na probleme koji su izbili tijekom pandemije kad su se turističke agencije dijelile vaučere s kratkim rokovima trajanja na otkazana putovanja i paket-aranžmane, ali i na slučajeve nesolventnosti velikih turističkih kompanija poput britanskog turističkog diva Thomas Cooka, nakon kojih su tisuće putnika ostale bez povrata novca.

