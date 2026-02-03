Pandurević u nadzoru PPK Valpova, Dobrić otišao iz Allianza

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

Ivan Pandurević imenovan je predsjednikom NO-a POLJOPRIVREDNO PREHRAMBENOG KONCERNA VALPOVO umjesto Branka Bojanića.

Pandurević je predsjednik Uprave AGRO INVEST GRUPE, direktor PANONE ENERGIJE, predsjednik Uprave tvrtke PPK VALPOVO EKO te član Uprave i direktor SOLARNE ELEKTRANE KRALJEVCI. Njegova karijera započela je u projektiranju, a većinu radnog vijeka proveo je u Žito grupi, gdje je obnašao niz ključnih uloga, a zadnja je bila izvršni direktor za razvoj, investicije i IT.