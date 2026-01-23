Tvrtke i tržišta
Popovčić više nije direktor u Identyumu, promjena u Upravi Leda
23. siječnja 2026.
foto
Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije
Suvlasnik IDENTITY CONSORTIUMA Zvonimir Popovčić više ne obnaša direktorsku funkciju u toj tvrtki. Popovčić je IDENTITY CONSORTIUM osnovao zajedno s Tomislavom Bošnjakovićem i Robertom Ilijašom, a iako se maknuo s upravljačke funkcije, ostaje manjinski suvlasnik s 12 posto udjela.
IDENTITY CONSORTIUM stoji iza platforme Identyum koja kroz ID novčanik povezuje građane kao konzumente s jedne strane i pružatelje raznih usluga kojima je važno vjerodostojno utvrđivanje i provjera identitetskih podataka građana s druge strane.
BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci