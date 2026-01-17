Smišljanje kreme za kćer bilo je okidač za ostvarenje sna o poduzetništvu

Kako bi pomogla svojoj djevojčici, ali i ostalim osobama sa sličnim tegobama, kao diplomirana fitoterapeutkinja Ćustić je odlučila uložiti vrijeme, znanje i trud

Baš poput malog Roka ili Borne o kojima smo u sklopu rubrike 'Poduzetnici' pisali u listopadu i veljači prošle godine, i mala Rita utjecala je na uspješnu poduzetničku priču svoje majke. Roko je mamu Daniru Glavinić nadahnuo da osmisli zaštitne navlake za dječje krevetiće te osnuje tvrtku Dada&Rocco u Supetru na Braču, a Bornine alergije poput atopijskog dermatitisa bile su najvažniji razlog zašto je mama Martina Gilja odlučila pokrenuti svoju tvrtku Nutri Kulti i u Zagrebu proizvoditi zdrave grickalice. Upravo zbog Ritinoga teškog atopijskog dermatitisa mama Martina Ćustić osmislila je ni manje ni više nego kremu koja je njezinoj mezimici pomogla u rješavanju kožnih alergija. Kako bi pomogla svojoj djevojčici, ali i ostalim osobama sa sličnim tegobama, kao diplomirana fitoterapeutkinja Ćustić je odlučila uložiti vrijeme, znanje i trud te se, veli, usudila slijediti svoje poduzetničke snove o kojima je maštala od djetinjstva.

Sve zbog jedne djevojčice

Tvrtku Zdrava navika osnovala je 2016. u Zadru, u koji se preselila iz Slavonije nakon Domovinskog rata, nazvavši je tako jer su njezini proizvodi bili drukčiji od proizvoda koji su se nalazili u ostalim trgovinama. Kako bi što bolje razumjela zdravstveno stanje djeteta obratila se osobama s tegobama poput njezine Rite, koje zbog atopijskog dermatitisa ne smiju jesti određenu hranu jer im se javljaju crvenilo, svrbež i suhoća kože.

Nakon nekog vremena odlučila se i školovati pa je pohađala Osnove pretkliničke i kliničke medicine za terapeute pri HUPED-u, nutricionizam na Učilištu Magistra, fitoterapiju na Učilištu Galbanum te je završila cjeloživotnu edukaciju Farmaceutska botanika i farmakognozija kod omiljenog joj profesora dr. sc. Stribora Markovića na Fakultetu biotehnologije i razvoja lijekova u Rijeci. Sve to usmjerilo ju je, ohrabrilo i potkovalo znanjem potrebnim za proizvodnju i gradnju svog brenda za njegu osjetljive kože Derma Support. Istoimena krema može se nanositi svakodnevno, istaknula je, koža je brzo upija, nemasna je, sa sastojcima nevena, avokada, ulja noćurka, vitamina E i B5, kokosova ulja i shea maslaca, a dodatak Antiderma štiti, obnavlja i umiruje nadraženu kožu.