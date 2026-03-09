Saša Cvetojević prepustio Fortidiji većinsko vlasništvo u MBE Adriaticu

Cvetojević je napustio direktorsko mjesto i postaje savjetnik uprave, dok Josip Martić ostaje izvršni direktor

MBE Adriatic, tvrtka koju je 2017. godine osnovao Saša Cvetojević, promijenila je vlasničku strukturu. Uz Cvetojevića i njegova partnera Josipa Martića, koji su dosad ujedno bili i direktori tvrtke, novi većinski vlasnik postala je Fortidija, vodeća multi-brand globalna platforma za trgovinu koja pruža usluge e-commerce fulfillmenta, dostave, logistike, marketinga i tiska mikro, malim i srednjim poduzećima te krajnjim korisnicima.

Martić ostaje izvršni direktor u upravi koja će imati tri člana i operativno nastavlja voditi posao, dok je Cvetojević napustio direktorsko mjesto i postaje savjetnik uprave.

MBE Adriatic nositelj je master franšize robne marke Mail Boxes Etc. na sedam tržišta jugoistočne Europe: Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Sjevernoj Makedoniji, Kosovu i Crnoj Gori. Putem mreže od više od 35 poslovnih centara uspostavila je značajno prisustvo u sektorima dostave, logistike, marketinga i tiska. Tvrtka je i trostruki dobitnik nagrade za najbrže rastuću stranu franšizu na hrvatskom tržištu Franchise Brand Leader Award.

Fortidia, krovni brand tvrtke MBE Worldwide sa sjedištem u Italiji, upravlja multi-brand platformom koja uključuje robne marke Mail Boxes Etc., World Options, PACK & SEND, PostNet, ParcelValue, Spedingo, GEL Proximity, AlphaGraphics, Kwik Kopy Australia, Multicopy i Print Speak.

Fortidia grupa zaključila je poslovnu godinu 2024. sa 1,45 milijardi eura bruto prihoda cjelokupnog sustava ostvarenim putem mreže od više od 3.200 poslovnih centara u 57 zemalja.

- Ostvarenje ovog cilja veliko je postignuće za cijeli naš tim i odraz je gotovo desetljeća naše predanosti izgradnji i širenju MBE mreže. Pridruživanjem grupi Fortidijinih izravno upravljanih zemalja otvaramo uzbudljivo novo poglavlje. To će povećati našu sposobnost podrške, kako našim MBE poduzetnicima tako i našim klijentima te će dodatno ubrzati razvoj robne marke Mail Boxes Etc. na našim tržištima - komenitao je Josip Martić.