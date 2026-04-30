ESB ne mijenja kamate unatoč rastu inflacijskih rizika

30. travnja 2026.
Inflacija pod pritiskom energenata i globalnih sukoba, dok ESB naglašava pristup temeljen na podacima i spremnost na reakciju

Upravno vijeće danas je odlučilo da će tri ključne kamatne stope ESB‑a ostati nepromijenjene. Ključne kamatne stope ESB‑a ostat će nepromijenjene: kamatna stopa na novčani depozit iznosi dva posto, kamatna stopa za glavne operacije refinanciranja iznosi 2,15 posto i kamatna stopa za mogućnost posudbe na kraju dana iznosi 2,40 posto. Nove informacije uglavnom potvrđuju prethodnu ocjenu Upravnog vijeća o inflacijskim izgledima. No ojačali su pozitivni rizici za inflaciju i negativni rizici za gospodarski rast. Upravno vijeće obvezalo se utvrditi monetarnu politiku kojom će se postići stabilizacija inflacije na ciljnoj razini od dva posto u srednjoročnom razdoblju.

Rat na Bliskom istoku doveo je do naglog porasta cijena energije, zbog čega se povećala inflacija i pogoršalo ekonomsko raspoloženje. Posljedice rata za srednjoročnu inflaciju i gospodarsku aktivnost ovisit će o jačini i trajanju šoka cijena energije te opsegu neizravnih učinaka i drugog kruga učinaka. Što rat i visoke cijene energije dulje potraju, jači će biti vjerojatni učinak na širu inflaciju i gospodarstvo.

Upravno vijeće i nadalje je u dobrom položaju da prebrodi trenutačnu neizvjesnost. Na početku ovog razdoblja velikog rasta cijena energije inflacija u europodručju bila je na razinama oko cilja od dva posto i gospodarstvo se pokazalo otpornim u proteklim tromjesečjima. Dugoročnija inflacijska očekivanja i nadalje su čvrsto usidrena, premda su se kratkoročnija inflacijska očekivanja pomaknula znatno naviše.

Upravno vijeće pomno će pratiti situaciju i pri određivanju odgovarajućeg stajališta monetarne politike na svakom će sastanku primjenjivati pristup koji se zasniva na podatcima. Naime, njegove će odluke o kamatnim stopama ovisiti o njegovoj ocjeni inflacijskih izgleda i povezanih rizika, i to na temelju novih gospodarskih i financijskih podataka, te dinamike temeljne inflacije i jačine transmisije monetarne politike. 

