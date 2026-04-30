Fortenova Grupa smanjila zaduženost za više od 700 milijuna eura

Fortenova grupa je izvijestila da je u 2025. ispunila najvažniji financijski cilj - smanjila je zaduženost za više od 700 milijuna eura i realizirala prvo komercijalno bankarsko financiranje od svoga osnivanja, 2019. godine, čime je potvrđeno puno povjerenje međunarodnih financijskih institucija u njezino poslovanje.

Tako je Grupa 2025. godinu zaključila kao 'financijski vrlo zdrava kompanija, koja sigurno posluje i otporna je na stresove te može lakše podnijeti eventualne ekonomske poteškoće u okruženju', istaknuli su. Fortenova grupa, kako se navodi u priopćenju, zaključila je 2025. godinu s ukupnim zaduženjem od 673 milijuna eura, uz iznimno povoljan omjer duga i operativne dobiti, manji od 1,3 puta. Bitno je napomenuti i da je Fortenova prodajom imovine HPS-u otplatila 650 milijuna eura, dok je novi bankovni kredit od 550 milijuna eura u potpunosti zatvorio preostali dug.

Unatoč planiranom smanjenju ukupnih prihoda uslijed dezinvestiranja (prodaje kompanija), ukupni prihod iznosio je 5,6 milijardi eura. Operativna dobit (EBITDA) je porasla 14 posto u odnosu na prethodnu godinu, zbog povećane efikasnosti i optimizacije troškova. Iz Fortenove napominju kako je gotovo 100 milijuna eura u 2025. uloženo u modernizaciju (kapitalne investicije), a još toliko je uloženo u primanja zaposlenika Grupe.

Unatoč vanjskim pritiscima na poslovanje, operativni pokazatelji ostaju snažni

Najveći negativni utjecaj na smanjenje ukupnog prihoda Grupe u odnosu na godinu ranije imali su zakonska uredba o ograničenju marži i kontroli cijena na tržištu Srbije, kao i kratkoročni vanjski faktori poput bojkota potrošača početkom 2025. te štrajka u dvije proizvodne kompanije Grupe. No unatoč vanjskim pritiscima na poslovanje, operativni pokazatelji poslovanja ostaju snažni, naveli su iz te kompanije.

Na svim maloprodajnim tržištima dodatni je fokus bio na jačanju temeljnog poslovanja, što je i u Sloveniji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori rezultiralo poboljšanjima apsolutne profitabilnosti u odnosu na prethodnu godinu. Konzum u Hrvatskoj je i u 2025. nastavio ulagati u infrastrukturu i zaposlenike. Dobit Konzuma uložena je u povećanje plaća zaposlenika i kapitalne investicije, a isti će se trend nastaviti i u 2026-oj godini, istaknuli su iz Fortenove.

Napominju i kako je djelatnost proizvodnje pića također zabilježila rast, a stabilno posluju i ostale kompanije unutar Grupe. Proteklu je godinu, kako se navodi, obilježio i dovršetak većeg broja kapitalnih investicija, kao i priprema investicijskog zamaha u području razvoja maloprodaje gdje su započela ulaganja u modernizaciju infrastrukture, tehnološka unapređenja i širenje mreže naših maloprodajnih lanaca.

- Značajno smanjenje zaduženosti i optimizacija troškova financiranja izravno su osnažili našu otpornost na rizike i geopolitičke nestabilnosti. Fortenova grupa danas posluje s robusnom bilancom i razinom duga koja nam otvara prostor za novi investicijski ciklus u ključnim strateškim sektorima - kazao je član Upravnog odbora i izvršni direktor za financije Fortenova grupe Damir Spudić u izjavi koja se prenosi u priopćenju.

Fokus na razvoju maloprodaje, veleprodaje, distribucije i logistike

U skladu s novom razvojnom vizijom, Fortenova grupa je u 2025. provela značajno redefiniranje portfelja izlaskom iz primarne poljoprivredne proizvodnje. Zaključeni su ili ugovoreni procesi prodaje kompanija Agrolaguna, Zvijezda, Mercator-Emba, Dijamant, PIK Vrbovec i Vinka.

S druge strane, Grupa je ojačala svoje temeljne djelatnosti (maloprodaja i distribucija) integracijom tvrtki Arivera Fruit i Kenty Adria, dok je Roto dinamic akvizicijom tvrtke Hermo proširio bazu za 500 novih partnera. Istodobno, veliki portfelj komercijalnih nekretnina u vlasništvu Grupe postaje novi stup temeljnoga poslovanja koji je aktiviran osnivanjem nekretninskih tvrtki FNG Property.

Član Upravnog odbora i glavni izvršni direktor Fortenova grupe Fabris Peruško je kazao kako su u 2025. završili proces kapitalnog restrukturiranja i maksimalno podigli vrijednost kompanije.

- Naš fokus sada je isključivo na podršci razvoju maloprodaje, veleprodaje, distribucije i logistike. Uz to postavili smo temelje za snažno nekretninsko poslovanje koje će dodatno podići operativnu efikasnost cijele Grupe - istaknuo je Peruško.