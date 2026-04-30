Uskoro objava javnog poziva za upravitelje HBOR-ovog Pre-IPO fonda

HBOR planira osnovati tvrtku kćer specijaliziranu za aktivnosti povezane s tržištem kapitala, a Pre-IPO fond bi mogao početi s radom 2027.

HBOR do 2030. planira uložiti čak sto milijuna eura u različite investicijske fondove, pa među ostalim i u Pre-IPO fond čiji će primarni cilj biti podrška tvrtkama za izlazak na burzu. Kako smo doznali od ove banke, pripreme za uspostavu novog Pre-IPO fonda već su u tijeku, a u sljedećim tjednima planirano je objavljivanje javnog poziva za društva za upravljanje, koji će biti otvoren tri mjeseca. Nakon toga slijedi odabir fond menadžera, koji će potom imati zadatak prikupiti privatne ulagatelje i osnovati fond.