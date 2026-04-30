Visa pojačava blockchain podršku dok rastu plaćanja stablecoinima

Američki kartičar proširuje svoj kripto pilot projekt na devet blockchaina ističući privlačnost u globalnim plaćanjima

Visa je proširila svoj pilotni projekt za namiru stablecoina kako bi uključila Polygon i četiri druge blockchain mreže, signalizirajući nastavak eksperimentiranja s kripto platnom infrastrukturom.

Pilot-projekt, koji je Visa pokrenula 2023. godine, omogućuje partnerima da namiruju transakcije koristeći stablecoine umjesto tradicionalnih bankarskih mreža. Novopodržani blockchaini uključuju: Polygon, Base, Canton Network, Arc i Tempo. Pridružuju se postojećim podržanim sustavima kao što su Ethereum, Solana, Stellar i Avalanche.

Proširenje dolazi u trenutku kada je program dosegao godišnju stopu namire od otprilike sedam milijardi dolara, što je porast od oko 50 posto u odnosu na prethodni kvartal, prema Visi. Unatoč tom rastu, volumen ostaje malen u usporedbi s osnovnim poslovanjem tvrtke u području plaćanja.

Utrka se zahuktava

Prema Visi, inicijativa je osmišljena kako bi se procijenilo mogu li stablecoini ponuditi brže namirivanje, dostupnost 24 sata dnevno i učinkovitost u prekograničnim plaćanjima. Visa je sve više usredotočena na poravnanja temeljena na stablecoinima. U ožujku je tvrtka proširila partnerstvo s Bridgeom, podružnicom Stripea, kako bi podržala globalni program kartica koji omogućuje plaćanja povezana sa stablecoinima.

Rastući fokus na plaćanje stablecoinima dolazi u trenutku kada konkurenti poput Mastercarda pojačavaju aktivnost u sektoru, uključujući omogućavanje potrošnje karticama povezanim sa stablecoinima u SAD-u putem integracija s novčanicima poput MetaMaska.

U srijedu je Modern Treasury, pružatelj softvera za plaćanje, izjavio da se integrirao s Polygonom kako bi pomogao tvrtkama da brže omogućuju plaćanja stablecoinima, doprinoseći rastućem naporu za poravnanja temeljena na blockchainu. Fintech tvrtka sa sjedištem u San Franciscu preuzela je platformu za plaćanje stablecoinima Beam u listopadu.

Poboljšana regulatorna jasnoća

U SAD-u, zamah je oblikovan i donošenjem GENIUS zakona, kojim se uspostavljaju jasniji regulatorni standardi za stablecoine.

Kako se regulatorna jasnoća poboljšava, kripto i fintech tvrtke sve se više natječu u izgradnji i kontroli infrastrukture koja podupire plaćanja stablecoinima, posebno sloja namire koji prenosi sredstva između institucija. Međutim, šira politička pitanja, uključujući mogu li stablecoini ponuditi prinos, još se uvijek raspravljaju u predloženom zakonu o strukturi američkog tržišta, koji je do sada u zastoju.

Ukupna vrijednost stablecoina u opticaju premašila je 320 milijardi dolara, što je porast od gotovo 150 posto od početka 2024., prema podacima DeFiLlame.