Talijanska LabAnalysis Group preuzela čakovečki Bioinstitut

Jedan od vodećih domaćih laboratorija i pružatelja inspekcijskih usluga, čakovečki Bioinstitut d.o.o., službeno je prodan talijanskoj grupaciji LabAnalysis Group. Vijest je na svom Linkedin profilu potvrdio Andrija Garofulić, partner u revizorsko-savjetodavnoj kući Forvis Mazars, koja je vodila proces prodaje.

- Ova transakcija predstavlja važnu prekretnicu za obje tvrtke. Bioinstitut će uz podršku LabAnalysis grupe dobiti resurse potrebne za dugoročni rast," istaknuo je Andrija Garofulić u svojoj objavi.

Bioinstitut d.o.o. institucija je s iznimno dugom tradicijom, osnovana još 1949. godine. Kroz desetljeća se razvijao iz primarno veterinarske ustanove u multidisciplinarni centar koji danas predstavlja jedan od najmodernijih privatnih laboratorija u regiji. Sa sjedištem u Čakovcu i mrežom veterinarskih ambulanti diljem Međimurja, tvrtka je u 2024. godini ostvarila prihod od 8,16 milijuna eura te zapošljava oko 130 stručnjaka. Njihov portfelj obuhvaća širok spektar usluga, od složenih mikrobioloških i kemijskih analiza hrane, vode i otpada, do sanitacije te provođenja obveznih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Stabilnost poslovanja potvrđuje i visoka bonitetna ocjena A+, koju je tvrtka zadržala i u godini prodaje.

Kupac, LabAnalysis Group, obiteljska je tvrtka osnovana 1976. godine u Italiji, koja je pod vodstvom obitelji Maggi izrasla u europskog lidera u području analitičkih usluga za farmaceutsku, poljoprivrednu i prehrambenu industriju te zaštitu okoliša. Grupacija trenutno zapošljava više od 1.300 ljudi i raspolaže s preko 45.000 kvadratnih metara laboratorijskog prostora. Posljednjih godina provode intenzivnu strategiju širenja kroz akvizicije visokospecijaliziranih laboratorija. Tvrtka je nedavno preuzela njemačku tvrtku Ibacon, jednu od vodećih njemačkih laboratorija za ekotoksikološka ispitivanja te talijanski Lachiver Alimenti, specijaliziran za analizu hrane i vode, a ranije i tvrtke ISPE te Rigano Laboratories, čime su postali dominantni u kozmetičkom sektoru (ispitivanja sigurnosti i učinkovitosti kozmetike). Također, grupacija je sve svoje laboratorije ujedinila pod brend LabAnalysis Life Science, s ciljem lakšeg upravljanja međunarodnim podružnicama poput Bioinstituta.