AZTN traži od Ministarstva otvaranje tržišta analiza hrane privatnicima

Agencija upozorava da Zakon o kontaminantima ograničava tržišno natjecanje laboratorija u Hrvatskoj i traži njegovu izmjenu

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) predložila je izmjene Zakona o kontaminantima kako bi se omogućilo da analize uzoraka hrane za potrebe službenih kontrola mogu obavljati svi laboratoriji koji ispunjavaju stručne uvjete, neovisno o tome jesu li u javnom ili privatnom vlasništvu.

U mišljenju upućenom Ministarstvu zdravstva, AZTN upozorava da aktualni Zakon o kontaminantima ograničava tržišno natjecanje jer predviđa da se dio službenih analiza može povjeriti isključivo laboratorijima čiji su osnivači država, županije ili Grad Zagreb.

Isključivanje privatnika s tržišta

Postupak je pokrenut nakon podneska tvrtke Eurofins Croatiakontrola, koja je upozorila da nova zakonska rješenja imaju za posljedicu isključivanje privatnih laboratorija s tržišta tog dijela službenih analiza hrane. Prema navodima iz dokumenta, raniji zakon nije sadržavao takvo ograničenje.

AZTN u svom obrazloženju navodi da kriteriji za obavljanje analiza trebaju biti temeljeni na stručnosti, akreditaciji, tehničkoj osposobljenosti i kapacitetima laboratorija, a ne na vlasničkoj strukturi. Regulator ističe da legitimni ciljevi poput zaštite javnog zdravlja i sigurnosti hrane nisu sporni, ali smatra da Ministarstvo zdravstva nije dokazalo zašto bi se ti ciljevi morali ostvarivati isključivo kroz javne laboratorije.

Ministarstvo brani svoj model

Ministarstvo zdravstva u svom očitovanju branilo je postojeći model navodeći kako javni laboratoriji imaju dugogodišnje iskustvo, multidisciplinarne timove i ključnu ulogu u kriznim situacijama vezanim uz sigurnost hrane. Također su naglasili da europska regulativa državama članicama ostavlja mogućnost određivanja službenih laboratorija, uključujući i privatne.

Prema AZTN-u, postojeće rješenje predstavlja 'regulatorno ograničenje pristupa predmetnoj usluzi' za privatne laboratorije, što može negativno utjecati na tržišno natjecanje u sektoru laboratorijskih analiza hrane. Agencija zato predlaže izmjenu zakona kako bi se analize mogle povjeriti svakom laboratoriju koji zadovoljava propisane uvjete.