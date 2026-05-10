Banke veći katolici od pape: ESG ne nestaje, nego ulazi u kredite

– Europska taksonomija već je mobilizirala više od bilijun eura taksonomski usklađenih ulaganja. Emisija zelenih obveznica koje zadovoljavaju standard EU-a za zelene obveznice, na snazi od 2024., ima ugrađeni greenium, krediti se vezuju uz taksonomske KPI-jeve, a EIB i EBRD primjenjuju EU taksonomiju kao ulazni filtar za znatne dijelove portfelja

– Brzina transformacije varira. Pozicija direktora za održivi razvoj (CSO) postala je jedna od najtraženijih funkcija u kompanijama s popisa 'Fortune 500', s odgovornošću za integraciju ESG-a u temeljnu strategiju, edukaciju izvršnog vodstva i menadžmenta te oblikovanje ESG identiteta organizacije

EU je ublažio dio pravila, ali banke i investitori i dalje traže ESG podatke jer o njima sve više ovise cijena i dostupnost kapitala

Iako su se dolaskom Omnibusa I početkom 2025. pojavila optimistična nadanja da Europska unija (EU) započinje trajni proces ublažavanja izvještavanja O ESG-u, iskustva u praksi pokazala su suprotno. Sve i da EU ima takvu ideju, izvještavanje o održivosti postalo je konkretna varijabla u bankarskim mozaicima jer su kriteriji ESG-a postali parametar diferencijacije uvjeta financiranja te su ušli i u kreditne bilance banaka. Iako je Omnibusom privremeno smanjen obuhvat poduzeća koja su dužna o tome izvještavati, procjene kako se tvrtke nose s rizicima ESG-a u poslovanju postale su stoga važnije nego ikad. Ne čudi stoga što ima i tvrtki koje žele naučiti kako se nositi s tim obvezama i prije nego što to budu doista i morale. Stručnjaci za izvještavanje o održivosti neće biti iznenađeni ako zahtjevi banaka budu i oštriji ili barem ostanu jednaki. Zvonimir Vlak, viši menadžer u Deloitteovu Odjelu revizije, podsjetio je da je Christine Lagarde već prije eksplicitno upozorila da smanjenje obuhvata CSRD-a može 'maskirati klimatske financijske rizike', pa tako i oslabiti sposobnost eurosustava da provodi detaljne procjene.

