vodič kroz ESG
Banke veći katolici od pape: ESG ne nestaje, nego ulazi u kredite
10. svibnja 2026.

EU je ublažio dio pravila, ali banke i investitori i dalje traže ESG podatke jer o njima sve više ovise cijena i dostupnost kapitala
Iako su se dolaskom Omnibusa I početkom 2025. pojavila optimistična nadanja da Europska unija (EU) započinje trajni proces ublažavanja izvještavanja O ESG-u, iskustva u praksi pokazala su suprotno. Sve i da EU ima takvu ideju, izvještavanje o održivosti postalo je konkretna varijabla u bankarskim mozaicima jer su kriteriji ESG-a postali parametar diferencijacije uvjeta financiranja te su ušli i u kreditne bilance banaka. Iako je Omnibusom privremeno smanjen obuhvat poduzeća koja su dužna o tome izvještavati, procjene kako se tvrtke nose s rizicima ESG-a u poslovanju postale su stoga važnije nego ikad. Ne čudi stoga što ima i tvrtki koje žele naučiti kako se nositi s tim obvezama i prije nego što to budu doista i morale.
Stručnjaci za izvještavanje o održivosti neće biti iznenađeni ako zahtjevi banaka budu i oštriji ili barem ostanu jednaki. Zvonimir Vlak, viši menadžer u Deloitteovu Odjelu revizije, podsjetio je da je Christine Lagarde već prije eksplicitno upozorila da smanjenje obuhvata CSRD-a može 'maskirati klimatske financijske rizike', pa tako i oslabiti sposobnost eurosustava da provodi detaljne procjene.
