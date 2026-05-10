Bivši šef Leda bliže gradnji jedne od najvećih solarnih elektrana

Ministarstvo je projekt solarne elektrane Tomislava Kitonića u Hrvatskoj Dubici, snage 117 MW, ocijenilo prihvatljivim za okoliš

Tomislav Kitonić, bivši predsjednik Uprave Leda i nekadašnji menadžer iz sustava Agrokora, korak je bliže gradnji jedne od najvećih sunčanih elektrana u Hrvatskoj. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije izradilo je nacrt rješenja prema kojem je zahvat sunčane elektrane Hrvatska Dubica, nositelja Dubica energija d.o.o. iz Čazme, prihvatljiv za okoliš uz provedbu propisanih mjera zaštite okoliša.

Riječ je o jednoj od najvećih planiranih sunčanih elektrana u Hrvatskoj. Prema podacima o dodijeljenim energetskim odobrenjima Ministarstva gospodarstva, sa 96 MW električne snage spada među desetak najvećih solarnih projekata u Hrvatskoj.