Teo Širola nakon prodaje Muzeja iluzija dolazi na čelo Komparea

Dosadašnji direktor Bojan Radlović odlazi na poziciju operativnog partnera u Invera Equity Partners, koji je 2022. većinski vlasnik Komparea

Teo Širola novi je izvršni direktor platforme Kompare, kamo dolazi nakon prodaje Muzeja iluzija američkoj investicijskoj kući Brightwood Capital Advisors. Širola je u Muzeju iluzija, odnosno tvrtki Metamorfoza, bio ključan član menadžerskog tima, a iskustvo je stjecao i pri uvođenju Glova na hrvatsko tržište.

Dosadašnji direktor Komparea Bojan Radlović odlazi na poziciju operativnog partnera u Invera Equity Partners, koji je 2022. godine većinski vlasnik Komparea. Zajedno sa svojim timom preuzet će odgovornost za strateški razvoj i operativno unaprjeđenje u svim kompanijama unutar portfolija fonda.

Bojan Radlović

Kako je objašnjeno u priopćenju, u određenoj fazi razvoja kompanije, fond se kroz operativni tim aktivno uključuje u poslovanje, pomaže u realizaciji ključnih strateških inicijativa i postavlja temelje za sljedeći ciklus rasta, što je bila uloga Radlovića. Nakon te faze, operativno vođenje kompanije preuzima iskusni menadžer, a u Kompareu tu ulogu sada preuzima Širola.

- Kroz dosadašnje iskustvo, od uvođenja Glova na hrvatsko tržište do međunarodne ekspanzije Muzeja Iluzija, imao sam priliku raditi u okruženjima brzog rasta i velikih ambicija. Upravo zato sam u Kompareu prepoznao snažnu energiju, jasnu viziju i ljude koji istinski vjeruju u ono što grade. Kompanija već ima lidersku poziciju na domaćem tržištu, a veselim se što ću biti dio tima i zajedno s postojećim menadžmentom graditi sljedeću fazu rasta, s fokusom na međunarodnu ekspanziju i daljnji razvoj usluga koje će podržati ambicije Komparea - izjavio je Širola.

Od 2022. do 2025. prihodi Komparea su učetverostručeni, a broj zaposlenih porastao je sa 150 na 300. Radlović posebno ističe realizaciju šest strateških akvizicija, ulazak na slovensko tržište i uspješno pokretanje vertikale kredita koja je zabilježila snažan rast u prvoj godini.

- Povratak u fond i fokus na stvaranje vrijednosti za cijeli portfolio za mene je prirodan korak. Iz te perspektive ostajem uključen u Kompare te se veselim daljnjoj suradnji s Teom Širolom i menadžmentom u sljedećoj fazi razvoja - izjavio je Radlović.

Kompare je u 2025. godini zabilježio više od 120 tisuća korisnika. Kompanija danas zapošljava više od 300 ljudi, a nakon uspješnog ulaska na slovensko tržište planira daljnje širenje.