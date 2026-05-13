ECB bi na idućoj sjednici mogao podići kamatne stope

Inflacija u eurozoni porasla je na tri posto u travnju, što je znatno iznad cilja ECB-a od dva posto u srednjoročnom razdoblju

Europska središnja banka (ECB) mogla bi podići kamatne stope na idućem sastanku u lipnju, nagovijestio je u srijedu guverner njemačke Bundesbanke Joachim Nagel, upozoravajući na sve veću inflaciju povezanu s ratom u Iranu.

U razgovoru za njemački poslovni list Handelsblatt, predsjednik njemačke središnje banke rekao je da dužnosnici "ne mogu ignorirati visoke cijene energije".

Dodao je da je povećanje kamatnih stopa sve izglednije, ne promijene li se temeljito kretanja inflacije.

Odluka ECB-a o monetarnoj politici s iduće sjednice očekuje se 11. lipnja.

"Možda ćemo se i dalje morati boriti s puno izazova kada je riječ o inflaciji", upozorio je Nagel, ujedno član Upravnog vijeća ECB-a.

Nije isključio mogućnost da stope inflacije u nekim mjesecima premaše četiri posto.

"Čak i ako rat uskoro završi, stopa inflacije mogla bi ostati povišena mnogo duže nego što smo mislili još prije samo nekoliko tjedana", kazao je.

Inflacija u eurozoni porasla je na tri posto u travnju, što je znatno iznad cilja ECB-a od dva posto u srednjoročnom razdoblju. Međutim, stopa temeljne inflacije, koja isključuje nestabilne cijene energije i hrane, znatno je niža, primjećuje Dpa.

Budući da još uvijek nema znakova napretka prema okončanju sukoba s Iranom, a prijevoz roba kroz Hormuški tjesnac i dalje je otežan, na financijskim tržištima rastu očekivanja da bi ECB mogao podići kamatne stope.

No, guverner francuske središnje banke François Villeroy de Galhau jasno je pak dao do znanja na radijskoj postaji France Info da još nema dovoljno informacija o budućem kretanju temeljne inflacije za donošenje odluke.