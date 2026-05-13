Swatch i Audemars Piguet lansiraju zajedničku liniju satova

Prva kolaboracija Swatcha s brendom izvan vlastite grupe donosi džepne satove s Royal Oak dizajnom po cijeni od oko 370 eura

Kada je Swatch prošloga tjedna počeo objavljivati enigmatične oglase pune stranice u britanskim novinama, bez fotografija proizvoda i bez imenovanja partnera, iskusni promatrači satne industrije imali su samo jedno pitanje: s kim ovaj put? Odgovor je stigao 8. svibnja objavom na Instagramu uz oznaku Audemars Pigueta, a naziv kolaboracije, Royal Pop, rekao je gotovo sve. Od subote, 16. svibnja 2026., u Swatch buticima diljem svijeta u prodaju ulazi osam modela džepnih satova koji spajaju DNA kultnog Royal Oaka s nasljeđem Swatch POP linije iz 1990-ih, po cijeni između 370 i 385 eura.

Ovo je prva kolaboracija Swatcha s brendom izvan vlastite grupe, što čini ovu suradnju iznimnom za obje strane. Audemars Piguet, neovisna manufaktura iz Le Brassusa koja sat prodaje po prosječnoj cijeni od oko 47.000 eura, nikada prije nije dopustila da njezin dizajn bude reproduciran u pristupačnom cjenovnom rangu. Swatch je s MoonSwatchem 2022. već dokazao da može stvoriti globalni fenomen kombiniranjem vlastitog Omega brenda s bioceramic materijalom i SISTEM51 mehanizmom po 240 eura, a sada taj model primjenjuje na možda najjači neiskorišteni kapital prestiža u industriji.

Royal Pop nije direktna replika ručnog sata. Obje strane svjesno su izbjegle kopiranje ikoničnog Royal Oak ručnog sata koji u maloprodaji počinje od oko 28.000 eura, što bi, pretpostavljamo, ugrozilo brend AP-a. Umjesto toga, dizajnerski izvor je Royal Oak džepni sat, referenca 5691, a koncepcijska osnova Swatch POP iz 1990-ih. Rezultat je konvertibilni džepni sat koji se može nositi na više načina, u osam boja, od bijele i ružičaste do narančaste, žute, crvene i tamnoplave. Mehanizam je Swatchev SISTEM51 u novoj ručno navijanoj verziji s 15 aktivnih patenata, više od 90 sati rezerve hoda i Nivachron antimagnetskom spiralom. Kućište od 40 milimetara u promjeru i 8,4 milimetra debljine nosi sve prepoznatljive elemente Royal Oaka, uključujući oktagonalni okvir, osam heksagonalnih vijaka i Petite Tapisserie uzorak na brojčaniku. Audemars Piguet najavio je da će cijeli prihod od kolaboracije usmjeriti u inicijativu za očuvanje i prenošenje satničkog znanja za novu generaciju.

Dvije tvrtke na suprotnim financijskim putanjama

Kolaboracija dolazi u trenutku kada su obje tvrtke na suprotnim financijskim putanjama. Audemars Piguet, koji je još uvijek u vlasništvu osnivačkih obitelji Audemars i Piguet, u 2025. ostvario je prihode od oko 2,4 milijarde eura, rast od 9 posto, i po procjenama Morgan Stanleya po prvi put pretekao Omegu u ukupnoj prodaji. Manufaktura godišnje proizvodi svega oko 53.000 komada, a Royal Oak čini oko 88 posto svih prihoda. CEO Ilaria Resta prošle je godine potvrdila da brend nikada nije bio snažniji u temeljima.

Swatch Group, koji u svom portfelju drži Omegu, Longines, Tissot, Breguet, Blancpain i desetak drugih brendova, prolazi kroz nešto teže razdoblje. Prihodi grupe u 2024. pali su na oko 6,24 milijarde eura, uz dramatičan pad operativne dobiti, a u 2025. prihodi su se dodatno smanjili na oko 5,82 milijarde eura. Glavni razlog je pad potražnje na kineskom tržištu. MoonSwatch, koji prema procjenama ostvaruje oko 80 posto bruto marže, ostao je jedna od rijetkih sjajnih točaka u portfelju.

MoonSwatch kao presedan

MoonSwatch iz 2022. nije bio samo komercijalni hit nego i dokaz da postoji masovna publika za mehaničke satove pristupačnih cijena s luksuznim DNA. Redovi ispred Swatch butika, preprodavači koji su u prvim satima zarađivali trostruku cijenu i medijska pažnja koja je premašila svaki prethodni Swatch launch, sve to zajedno uvjerilo je industriju da model funkcionira. Royal Pop sada ide korak dalje jer AP nije dio Swatch Grupe, što znači da je ovo prvi put da Swatch surađuje s potpuno neovisnim luksuznim brendom.

Distribucija prati isti obrazac koji je funkcionirao s MoonSwatchem: isključivo u Swatchevim poslovnicama, bez online prodaje na dan lansiranja nove linije satova. Zanimljivo je da diljem svijeta ljudi već kampiraju ne bi li među prvima došli na red za kupnju satova.