Indijci se zbog naftne krize moraju odreći čak i - zlata

Indijski premijer Narendra Modi od 1,4 milijarde Indijaca traži da smanje vožnju automobilima, da rade od kuće, ne putuju u inozemstvo...

Ne koristite se pretjerano automobilima, ako možete radije se vozite metroom. Radite od kuće, sastanke odrađujte online. Ne odlazite u inozemstvo, ne putujte ako ne morate. I ne kupujte zlato barem godinu dana. Taj dramatičan apel, koji donekle podsjeća na prve dane pandemije, uputio je ovih dana svom narodu indijski premijer Narendra Modi. Razlog nije ni koronavirus, ma ni hantavirus, nego rat na Bliskom istoku i zatvoreni Hormuški tjesnac, kroz koji tankeri s naftom ne prolaze već treći mjesec zaredom, zbog čega se Indija suočava s naftnom krizom povijesnih razmjera.

Indija od početka sukoba na Bliskom istoku ima ozbiljan problem. Samo je prošle godine uvezeno nafte i plina u vrijednosti od 174 milijarde dolara, a polovica uvoza sirove nafte i čak dvije trećine prirodnog plina dopremljeni su preko Hormuškog tjesnaca. Problema ima od prvih tjedana sukoba, ne samo da nema dovoljno nafte, već nedostaje i plina za kuhanje, što se itekako osjeti u svakodnevnom životu, pogotovo u ruralnim područjima. Restorani se zatvaraju, seljaci koji se oslanjanju na mopede za prijevoz do udaljenijih mjesta ne mogu nigdje, takvi prizori preplavljuju indijske medije već tjednima. A Modi na sve to sada od 1,4 milijarde ljudi u Indiji traži nova, velika odricanja. A najveće je ono koje se tiče ustezanja od kupnje zlata.