U zagrebački Spud Bud ušli Andrija Banović i Inspire Investments

Popularni zagrebački restoran punjenih krumpira dobio je nove suvlasnike, a osnivač Drahotusky svega par dana ranije otvorio novu tvrtku

Spud Bud, zagrebački restoran punjenih krumpira koji je od prvog dana na Dolcu izazivao redove duge stotine metara, u prosincu prošle godine dobio je nove suvlasnike.

U vlasničku strukturu tvrtke VES, koja stoji iza brenda, ušli su Andrija Banović i Inspire Investments, zagrebačka tvrtka za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima. Osnivač i dosadašnji jedini vlasnik Hrvoje Drahotusky ostaje u strukturi, a zanimljivo je da je svega nekoliko dana prije ulaska novih suvlasnika registrirao i novu tvrtku VES ONE.

Poslovni rezultati tvrtke govore da su novi suvlasnici ušli u projekt koji je u snažnom rastu. Naime, prema podacima Fine, prihodi u 2025. iznosili su 1,49 milijuna eura, rast od gotovo 1.540 posto u odnosu na prethodnu godinu, a neto dobit dostigla je 384 tisuće eura, što je rast od 2.627 posto. Broj zaposlenih narastao je s dva na šest. Rast koji ove brojke reflektiraju logičan je slijed priče koja je krenula tek u rujnu 2025. otvaranjem prvog stalnog restorana.

Inače, Drahotusky je Spud Bud pokrenuo inspiriran britanskim fenomenom poznatim kao jacket potato, velikim pečenim krumpirom koji se puni raznim dodacima. Ideju je pronašao prateći britanskog TikTok kreatora Spudmana, pravim imenom Bena Newmana, koji na toj platformi ima 4,2 milijuna pratitelja.

Nakon prvih nastupa na PLACe Marketu na Dolcu, gdje se znalo prodati i do 400 kilograma krumpira u jednoj večeri, Spud Bud je 8. rujna 2025. otvorio prvi stalni restoran u Bogovićevoj 4, neposredno uz Trg bana Jelačića. Na otvorenju su se pojavili redovi sve do Ilice, a policijske patrole morale su osiguravati prolaz.

Sam Spudman osobno je stigao na otvorenje, kušao prvu porciju i odobrio je. Od tada Spud Bud je otvorio još dvije lokacije u Zagrebu, čime je u manje od godinu dana izrastao u lanac s tri poslovnice u metropoli.

Investitorska obitelj

Andrija Banović koji ulazi u vlasničku strukturu poznat je kao sin Nine Banović, osnivačice splitskog optičkog lanca Anda. Obitelj Banović posljednjih je godina postala jedna od aktivnijih investitorskih obitelji u zemlji, a najveću medijsku pozornost privukla je u studenom prošle godine kada je tvrtka Izbor Šesti, u kojoj su suvlasnici obitelji Banović i Budalić iz Splita, preuzela robnu kuću Nama na zagrebačkoj Ilici za 17,25 milijuna eura.

Kao što smo ranije naveli, Inspire Investments drugi je novi suvlasnik. Radi se o zagrebačkoj tvrtki za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima koja od 2021. ima Hanfino odobrenje za rad velikog upravitelja alternativnim investicijskim fondovima. Tvrtku su 2016. osnovali Matko Bolanča koji je 2019. izašao iz tvrtke te Krešimir Kukec, koji je i danas predsjednik nadzornog odbora. Inspire upravlja nizom fondova.

Tvrtka upravlja nizom fondova, od zatvorenog Inspirio fonda, koji je najveći zatvoreni investicijski fond u Hrvatskoj i čije su dionice uvrštene na Zagrebačku burzu, do nekoliko otvorenih alternativnih fondova s privatnom ponudom namijenjenih kvalificiranim i profesionalnim ulagačima, poput Inspire Alpha, Beta, Delta, Equinox i Omega fondova, te Kaizen i Aprivate fondova.

Na Liderov upit o detaljima ulaska novih suvlasnika, planovima razvoja, tekućem poslovanju i razlozima osnivanja nove tvrtke VES ONE, Drahotusky nije htio odgovoriti.