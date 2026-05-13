BYD pregovara sa europskim tvrtkama o preuzimanju njihovih tvornica

Kineski proizvođač automobila BYD pregovara sa Stellantisom i drugim europskim automobilskim kompanijama o preuzimanju nedovoljno korištenih tvornica na kontinentu, izvijestio je Bloomberg News u srijedu, pozivajući se na riječi BYD-ove izvršne potpredsjednice Stelle Li.

Najveći svjetski proizvođač električnih automobila razgovara o mogućim sporazumima o preuzimanju tvornica u zemljama poput Italije, rekla je Li u intervjuu za Bloomberg, prema Reutersovom izvješću.

- Vrlo teško je osnovati partnerstvo i onda stalno tražiti dopuštenje od druge osobe. Više volimo sami svime upravljati. Sa svakim proizvođačem automobila surađujemo kako bismo mu prodali baterije ili s njim radili u raznim dijelovima poslovanja... ali ne u proizvodnji - rekla je Li u Londonu na konferenciji Financial Timesa o budućnosti automobila.

Nekoliko dana prije te izjave Stellantis i kineski Leapmotor najavili su planove o početku zajedničke proizvodnje automobila u Europi.

Od skoka cijena goriva uslijed sukoba na Bliskom istoku značajno je porastao interes za električna vozila, što i BYD‑u donosi korist. Kompanija se agresivno širi u inozemstvo, uz skok prodaje u Europi, nakon što su je opteretili cjenovni ratovi u Kini.

Iz Stellantisa su odbili komentirati situaciju na Reutersov upit. U prethodnim slučajevima kompanija je naglašavala da ne komentira špekulacije te da vodi pregovore s nizom sudionika u sektoru u okviru svog normalnog poslovanja.

BYD nije odmah odgovorio na Reutersov upit.