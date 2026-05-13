Žito kupilo Zvijezdu za 94 milijuna eura, transakcija zaključena

Žito grupa na čelu s Markom Pipunićem preuzela Zvijezdu i Zvijezdu Sloveniju od Fortenove i dobila brendove Zvijezda, Margo i Omegol

Žito i Fortenova grupa formalno su zaključili kupoprodaju Zvijezde potpisivanjem ugovora o prijenosu udjela. Kupoprodajna cijena iznosi 94,06 milijuna eura, a nakon uključene financijske imovine i obveza preuzetih društava ukupna vrijednost transakcije dostiže 115,72 milijuna eura. Žito je sredstva osiguralo kreditima poslovnih banaka u iznosu od 90 milijuna eura i vlastitim sredstvima.

Predmetnom transakcijom Žito je postalo vlasnik 100 posto poslovnih udjela u Zvijezdi Plus i Zvijezdi Podjetje za notranjo in zunanjo trgovino iz Ljubljane. Preuzimanjem ulazi u Žito grupu i tržište Slovenije, a uz samu Zvijezdu, čiji su ulje i majoneza godinama brand broj jedan na hrvatskom tržištu, Žito dobiva i brendove Margo i Omegol.

Marko Pipunić, predsjednik Uprave Žito grupe, opisao je značaj transakcije.

– Zvijezda je jedan od najprepoznatljivijih prehrambenih brendova u regiji i ponosni smo što danas otvaramo novo razvojno poglavlje kompanije unutar Žito grupe. Za nas ova transakcija označava daljnje jačanje naše prehrambene industrije, proizvodnih kapaciteta i regionalne prisutnosti, a uvjereni smo kako će naše zajedničko znanje, iskustvo i proizvodni potencijal stvoriti dodanu vrijednost za potrošače, zaposlenike i partnere – izjavio je Pipunić.

Fabris Peruško, glavni izvršni direktor Fortenove grupe, istaknuo je i širu poslovnu logiku transakcije.

– Siguran sam da su obje grupe ovim poslom napravile dobar izbor za razvoj jer ne otvaramo samo nove faze u vlastitom poslovanju nego i u međusobnom partnerstvu. Na jednoj strani, u Fortenova grupi imamo vodeću regionalnu maloprodajnu mrežu, a na drugoj velikog regionalnog prehrambenog proizvođača. Međusobna podrška u poslovanju predstavlja veliki razvojni poticaj za obje grupe – izjavio je Peruško.

Dosadašnja uprava Zvijezde nastavlja voditi kompaniju, a u nadzorni odbor imenovani su Jozo Ljubičić i Josip Bičvić, obojica članova Uprave Žito grupe.