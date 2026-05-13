Ukrajinska ofenziva: Od piletine u Zagorju do struje i Hajduka

MHP u Zagorju otvara tvornicu hrane za kućne ljubimce od 40 milijuna eura, a drugi ukrajinski milijarderi utiru put prema energetici i kriptu, pa i Hajduku

Dok se prašina oko kontroverznih projekata mega-farmi u Sisačko-moslavačkoj županiji još nije pošteno ni slegnula, ukrajinska MHP grupacija, koja je još prošle godine najavila da odustaje od svoje mega-farme u Sisku i fokus prebacuje na slične projekte u Španjolskoj, ipak kod nas ne miruje, a kapital koji je ukrajinsku piletinu pretvorio u globalnu prehrambenu industriju itekako pronalazi put do našeg tržišta.