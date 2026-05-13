Hrvatska kao novo središte zdravlja, dugovječnosti i inovacija

Inicijativa koja spaja zdravstvo, znanosti, tehnologiju i turizam kako bi RH postala središte preventivnog zdravlja i dugovječnosti

U organizaciji Bugarsko-hrvatskog poslovnog kluba, uz potporu Veleposlanstva Republike Bugarske u Republici Hrvatskoj, održano je službeno predstavljanje inicijative Longevity Innovation Hub Croatia, nove platforme usmjerene na povezivanje zdravlja, znanosti, inovacija, wellbeing koncepta, hospitality industrije i održivog razvoja.

Inicijativa je predstavljena kao odgovor na jedan od ključnih europskih izazova – starenje stanovništva, rast kroničnih bolesti i potrebu za prelaskom sa zdravstvenog sustava usmjerenog dominantno na liječenje, prema modelima preventivnog zdravlja, aktivnog starenja i produljenja zdravog životnog vijeka.

Do 2050. gotovo trećina građana Europske unije bit će starija od 65 godina, dok trošak kroničnih bolesti u Europi već danas premašuje 700 milijardi eura godišnje. Istodobno, globalno tržište dugovječnosti i preventivnog zdravlja bilježi snažan rast i otvara prostor za nove modele suradnje između zdravstva, znanosti, tehnologije, turizma i kapitala.

Longevity Innovation Hub Croatia zamišljen je kao platforma koja povezuje bolnice, sveučilišta, istraživačke institucije, startupove, hospitality sektor, investitore i javne institucije u jedinstveni inovacijski ekosustav. Cilj je razvoj i testiranje rješenja u području preventivnog zdravlja, zdravstvenih tehnologija, umjetne inteligencije u zdravstvu, wellbeing usluga i longevity znanosti. - Ovo nije samo još jedan projekt ili konferencija. Longevity Innovation Hub Croatia zamišljen je kao živi ekosustav koji povezuje ono što Hrvatska već ima – snažnu turističku infrastrukturu, prirodne wellness resurse, kvalitetnu zdravstvenu i znanstvenu bazu te potencijal za inovacije - istaknula je Milena Stoycheva, globalna liderica u području tehnologije i inovacija.

Predstavljen je i model partnerstva prema kojem bi suosnivački partneri sudjelovali u izgradnji platforme, strateški partneri osiguravali kapital, tržišni pristup i ekspertizu, dok bi community partneri omogućili testiranje i primjenu rješenja u stvarnom okruženju. Cilj je ubrzati razvoj hrvatskog longevity ekosustava i pozicionirati Hrvatsku kao regionalno središte longevity industrije u srednjoj i jugoistočnoj Europi.

Poseban naglasak stavljen je na jedinstvenu poziciju Hrvatske koja povezuje razvijenu turističku i hospitality infrastrukturu, zdravstveni sustav, sveučilišnu i istraživačku bazu, prirodne wellness resurse i pristup europskim fondovima.

Za razliku od modela koji longevity inovacije vežu isključivo uz bolnički sustav, hrvatski pristup predviđa šire okruženje za razvoj i validaciju novih rješenja – od bolnica i istraživačkih centara do hotela, wellness destinacija i korporativnih programa zdravlja. Time se otvara prostor za razvoj novih zdravstveno-turističkih i inovacijskih usluga visoke dodane vrijednosti.

U sklopu inicijative predstavljen je i plan razvoja koji uključuje pokretanje akceleracijskog programa za startupove, razvoj pilot-partnerstava s bolnicama i hospitality sektorom, širenje međunarodne mreže partnera te postupnu izgradnju fizičke i digitalne infrastrukture huba.

Model temeljen na međunarodnom iskustvu

Inicijativa se oslanja na iskustvo Beyond Acceleratora, specijaliziranog akceleratora za medicinu, zdravstvo i dugovječnost koji je u srednjoj i istočnoj Europi okupio mrežu startupova, mentora, investitora i korporativnih partnera. Program je dosad realiziran kroz sedam sezona, s više od 200 prijava po sezoni i 15 do 17 timova po programu.

Predloženi model za Hrvatsku temelji se na strukturiranom programu za startupove, povezivanju s pilot-okruženjima, mentorima i investitorima te aktivnoj ulozi korporativnih partnera u razvoju i testiranju novih rješenja.

Kao međunarodna referenca predstavljen je i ARC Innovation Hub Sheba Medical Centera u Izraelu, jedan od vodećih svjetskih modela integracije inovacija, istraživanja i kliničke prakse. Hrvatska verzija tog pristupa dodatno proširuje model prema preventivnom zdravlju, longevity znanosti i hospitality industriji.

Partnerstva kao ključ razvoja

Tijekom predstavljanja naglašeno je da Longevity Innovation Hub Croatia nije zamišljen kao klasični sponzorski projekt, već kao platforma za organizacije koje žele sudjelovati u transformaciji zdravstva, turizma, inovacija i wellbeing industrije.

Korporacijama Hub donosi pristup startupovima i razvoju inovacijskih programa, sveučilištima i istraživačkim institucijama mogućnost komercijalizacije znanstvenih rezultata, hospitality sektoru razvoj premium proizvoda temeljenih na preventivnom zdravlju, a bolnicama i zdravstvenim institucijama strukturirane pilot-projekte s healthtech startupovima i međunarodnu vidljivost.

Na predstavljanju su sudjelovali Milena Stoycheva, bivša ministrica inovacija i rasta Bugarske; Mario Grilc, MBA, longevity coach i autor Mentmove metodologije; Goran Marković, znanstvenik i profesor na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te Davor Bernardić, znanstvenik i istraživač fizike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Događanje je okupilo i predstavnike niza domaćih i međunarodnih kompanija koje su predstavile svoje aktivnosti i iskazale interes za buduću suradnju u razvoju hrvatskog longevity ekosustava.

Inicijativa je otvorena za organizacije koje žele sudjelovati kao partneri, mentori, pilot-domaćini, istraživački partneri ili investitori.

- Najbolje vrijeme za izgradnju ekosustava bilo je prije deset godina. Drugo najbolje vrijeme je sada - poruka je kojom je zaključeno predstavljanje inicijative.