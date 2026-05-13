AI povećava produktivnost, ali stvara problem za mlade na tržištu rada

Kompanije uz AI alate trebaju manje juniora i pripravnika, što bi moglo jako otežati prvo zapošljavanje mladih

Dok najveće svjetske tehnološke tvrtke ulažu milijarde dolara u razvoj umjetne inteligencije, istodobno smanjuju broj zaposlenih i restrukturiraju poslovanje kako bi se prilagodile novoj tehnološkoj stvarnosti. Promjene su već vidljive i na tržištu rada. Prema podacima savjetodavne tvrtke Challenger, Gray & Christmas, umjetna inteligencija bila je glavni razlog otpuštanja u ožujku u SAD-u te je odgovorna za više od 15 tisuća otkaza, odnosno oko četvrtine svih izgubljenih radnih mjesta u tom mjesecu, prenosi Yahoo Finance.

Najveći pritisak trenutačno osjeća tehnološki sektor. Velike kompanije smanjuju broj zaposlenih kako bi oslobodile sredstva za golema ulaganja u AI infrastrukturu, dok nova tehnologija omogućuje zaposlenicima da isti posao obavljaju brže i učinkovitije. Među kompanijama koje su posljednjih mjeseci najavile otpuštanja nalaze se Block, Meta Platforms, Oracle i Snap.

AI neće ukinuti sve poslove, ali će promijeniti gotovo svaki

Predsjednik HUP-ICT udruge, te savjetnik Uprave Sveučilišta Algebra Bernays, Hrvoje Josip Balen smatra da umjetnu inteligenciju treba promatrati bez senzacionalizma, ali i bez podcjenjivanja promjena koje već sada donosi tržištu rada.