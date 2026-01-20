United Grupa refinancirala 1,5 milijardi eura duga uz niže kamate

Transakcijom je produljena ročnost duga te je smanjen godišnji trošak kamata za otprilike 15 milijuna eura

United Grupa dovršila je refinanciranje obveznica u ukupnom iznosu od 1,5 milijardi eura, čime je produljila ročnost duga i smanjila trošak zaduženja, bez značajnijeg povećanja neto zaduženosti. Riječ je o jednoj od većih transakcija refinanciranja na regionalnom tržištu kapitala u posljednjih godinu dana.

Refinanciranje je uključivalo izdanje novih obveznica s promjenjivom kamatnom stopom (FRN) u iznosu od 1,13 milijardi eura s dospijećem 2033. godine te PIYC PIK obveznica u iznosu od 355 milijuna eura s dospijećem 2031. godine. U odnosu na postojeće obveze, kamatna stopa na FRN obveznice smanjena je za 100 baznih bodova, dok je kod PIYC PIK obveznica smanjenje iznosilo 112,5 baznih bodova.

Prema procjenama Grupe, refinanciranjem se ostvaruju godišnje uštede na kamatama od približno 15 milijuna eura. Neto dug pritom ostaje uglavnom nepromijenjen, uz iznimku jednokratnih transakcijskih troškova, što upućuje na to da je glavni cilj operacije rasterećenje novčanog toka i smanjenje refinancijskog rizika u srednjem roku.

Transakcija dolazi u nastavku refinanciranja iz prosinca 2025., kada je United Grupa provela izdanje obveznica u iznosu od 400 milijuna eura. U kombinaciji s rezultatima trećeg tromjesečja, u kojem su zabilježeni rast prihoda i prilagođene EBITDA-e, Grupa je postupno smanjivala financijsku polugu u zahtjevnom okruženju visokih kamatnih stopa.

Ova transakcija uklapa se u širu strategiju aktivnog upravljanja dugom koju United Grupa provodi posljednjih godina. Naime, još u listopadu 2024. refinancirane su osigurane obveznice u iznosu od 600 milijuna eura, koje su dospijevale 2026. godine, izdavanjem novih sedmogodišnjih obveznica vrijednih 750 milijuna eura s kuponskom kamatnom stopom od 6,5 posto. Dio prikupljenih sredstava tada je iskorišten i za otplatu revolving kreditne linije, pri čemu je uprava isticala da refinanciranje ne povećava neto zaduženost, ali osigurava veću fleksibilnost u upravljanju obvezama.

Snažan interes investitora u aktualnoj transakciji omogućio je povećanje iznosa izdanja u odnosu na početne planove, što upućuje na stabilnu potražnju za dugom Grupe, unatoč opreznijem pristupu financiranju u sektoru telekomunikacija i medija.

Kao globalni koordinator transakcije sudjelovao je J.P. Morgan, uz konzorcij međunarodnih investicijskih banaka koje su djelovale kao tzv. bookrunneri.