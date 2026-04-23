McDonald’s Hrvatska slavi rođendan uz digitalni 'Dnevnik uspomena'

To je digitalna aktivacija unutar McDonald’s aplikacije koja omogućava korisnicima da podijele svoje najdraže uspomene na McDonald’s

Od prvih dječjih rođendana, studentskih izlazaka i dejtova pa sve do obiteljskih trenutaka, McDonald’s je već 30 godina dio svakodnevice brojnih građana Hrvatske. Otvorenjem prvog objekta u zagrebačkoj Jurišićevoj ulici 1996. godine, McDonald's Hrvatska je vrlo brzo postao mjesto opuštenih trenutaka, druženja i rituala uz koje odrastaju generacije.

Stoga je povodom okruglog rođendana aktiviran 'Dnevnik uspomena', digitalna aktivacija unutar McDonald’s aplikacije koja omogućava korisnicima da podijele svoje najdraže uspomene na McDonald’s. Aplikacija tako postaje digitalni dnevnik malih i velikih trenutaka koji su obilježili živote građana.

- Kad govorimo o 30 godina McDonald’sa u Hrvatskoj, prije svega govorimo o ljudima: o našim djelatnicima koji svaki dan stoje iza svega što radimo i o gostima koji nam iz godine u godinu poklanjaju svoje povjerenje te nas uključuju u svoju svakodnevicu. Digitalni Dnevnik uspomena nastao je upravo iz želje da te trenutke sačuvamo, okupimo na jednom mjestu i podsjetimo se svega što smo zajedno stvorili - poručuju iz McDonald’sa Hrvatska.

Danas McDonald’s Hrvatska posluje u 18 gradova, zapošljava više od četiri tisuće ljudi, a u protekla tri desetljeća poslužio je više od 450 milijuna gostiju. Uz poslovni rast, McDonald’s kontinuirano ulaže u lokalnu zajednicu. Dio objekata koristi solarne panele i kišnicu kao tehničku vodu, a već više od 15 godina podupiru rad Klinike za dječje bolesti u Klaićevoj.

Aktivacijom 'Dnevnik uspomena' McDonald’s ponovno stavlja svoje goste u središte priče, slaveći njihove uspomene i iskustva. Jer, dok se vremena mijenjaju, jedno ostaje isto: McDonald’s je tu za sve životne trenutke svojih gostiju.