Uoči nastupa u Zagrebu riješen spor oko slavnog plesnog spektakla

Prijatelji milijarderi uložili milijunski iznos i preuzeli prava na glazbu Lord of the Dance usred pravne bitke i turneje u Zagrebu

Irski plesač i producent Michael Flatley objavio je da je ponovno preuzeo kontrolu nad glazbom koja se koristi u predstavi Lord of the Dance, nakon što je tvrtka njegovih milijarderskih partnera isplatila sedmeroznamenkasti iznos za otkup prava.

Objava je stigla svega nekoliko sati prije početka nove izvedbe turneje u Zagrebu, a odnosi se na razrješenje dijela spora s bivšim poslovnim partnerima. Otkup je realizirala tvrtka Shawdale Holdings, u vlasništvu građevinskog poduzetnika Mauricea Regana i developera Luke Comer.

Riječ je o najnovijem razvoju u dugotrajnom pravnom sukobu između Flatleyja i konzultantske kuće Switzer Consulting, koja je bila angažirana za vođenje turneje. Prema priopćenju njegovih odvjetnika, Switzeru je naloženo da odmah prestane koristiti spornu glazbu.