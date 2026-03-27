Vacom dobio Upravu, Kranjčec na čelu koprivničkog Komunalca

VACOM je dobio Upravu kojom predsjeda Borna Čujić, a njezinim članom imenovan je dosadašnji direktor Igor Valentić.

Čujić na čelo VACOMA dolazi putem SQ Capitala. Podsjetimo, investicijsko društvo SQ Capital investiralo je u Vacom, domaćega maloprodajnog trgovca elektronikom, bijelom tehnikom i kućanskim uređajima čije su poslovnice raspoređene diljem Hrvatske, pretežno u manjim i srednjim gradovima.

Riječ je o ulaganju iz fonda Primus koji cilja stabilne i ambiciozne tvrtke s potencijalom za dugoročan rast, stoji u tvrtkinu priopćenju. Vacom trenutačno zapošljava 113 ljudi i posluje na 28 fizičkih prodajnih lokacija. Do 2027. planira otvoriti još 14 novih poslovnica, pa bi njihov broj narastao na više od 40 prodajnih mjesta.