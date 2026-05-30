Zašto poskupljuju kruh i gorivo? Sve više odlučuju fondovi i algoritmi

Cijene robe više ne određuju samo žetva i potražnja, nego i financijska tržišta, ratovi i špekulativni kapital

Cijene kruha, ulja, goriva i drugih sirovina danas više ne ovise samo o žetvi, vremenu i drugim prilikama. Na njih utječu i hedge-fondovi, algoritmi na burzama te geopolitičke krize. Dovoljna je jedna suša ili poremećaj u transportu da cijene robe snažno reagiraju. U središtu tog sustava nalaze se commodity-brokeri, ljudi koji povezuju poljoprivredu, industriju i financijska tržišta.