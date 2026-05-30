Hrvatski direktori i dalje vode ljude kao 1995.

Dio hrvatskih direktora i danas procjenjuje zaposlenike po stažu i formalnim kvalifikacijama, a neki i dalje motiviraju sustavom koji je projektiran za industrijsku eru

Piše: Dino Giergia

Velik broj direktora koje susrećem uvjeren je da dobro vodi ljude. Isti ti direktori imaju timove koji čekaju uputu prije svakoga koraka, zaposlenike koji odlaze čim nađu nešto bolje i sve manje vremena za posao koji je samo njihov. Paradoks? Ne. Simptom.

Menadžerom sam postao jako mlad. Na sreću ili nesreću – još nisam odlučio. Ali ta okolnost prisilila me da brzo mislim. Uz to sam naučio nešto što mnogi direktori ne nauče nikad: ako ljudima daš smisao i pristojnu plaću, radit će posao kao da ga rade za sebe. S obzirom na to da sam vodio mnogo starije od sebe, to je bio jedini način da me prihvate.