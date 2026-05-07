Top 50: Lanjski vodeći trojac zabilježio pad prihoda

Pedeset najvećih tvrtki realnog sektora lani je ostvarilo 37,49 milijardi eura prihoda, što je 2,26 milijardi eura više nego godinu prije

Priča o najvećim tvrtkama obično počinje pobjednicima s vrha ljestvice. Ova počinje njihovim padom. Najveća hrvatska naftna kompanija pala je prema prihodima, najveća elektroenergetska kompanija pala je još više, a i najveći trgovački lanac godinu je završio s manjim prometom. Ipak, lista 50 najvećih tvrtki realnog sektora u 2025. godini završava ukupnim rastom.

Naime, pedeset najvećih tvrtki realnog sektora lani je ostvarilo 37,49 milijardi eura prihoda, što je 2,26 milijardi eura više nego godinu prije. Većina tog povećanja došla je od deset najvećih, koje su zajedno uprihodile oko 1,4 milijarde eura više nego 2024. godine.

No rast vrha zapravo nose samo dva imena: PPD, koji je prihode povećao za gotovo milijardu eura, odnosno 961,6 milijuna, i D. Trading, s povećanjem prihoda od 587,7 milijuna eura. Te dvije tvrtke zajedno su donijele oko 1,55 milijardi eura dodatnih prihoda, odnosno približno dvije trećine ukupnog rasta na listi 50 najvećih. To ujedno znači da bi rast prvih deset bio i veći da ga nisu umanjili padovi Ine, HEP-a i Konzuma plus.

Nema banaka i osiguravatelja

Ova lista ne uključuje banke jer za njih još nema usporedivih rezultata. Zbog toga smo se usredotočili na realni sektor te stoga iz ljestvice isključili i osiguravajuće kuće.

Zahvaljujući rastu od 66,7 posto, PPD je preskočio HEP i zasjeo na drugo mjesto, odmah iza Ine. Najvećoj naftnoj kompaniji prihodi su lani blago pali, za 1,1 posto, ali razlika u odnosu na konkurente i dalje je dovoljna da zadrži prvo mjesto.