L'Oréal i UNESCO nagradili četiri mlade znanstvenice

Dvadeset godina potpore ženama koje mijenjaju budućnost znanosti

Nacionalni program L'Oréal – UNESCO 'Za žene u znanosti' obilježio 20. obljetnicu djelovanja u Hrvatskoj i na svečanoj ceremoniji nagradio ovogodišnje dobitnice priznanja: Miju Mesić (Institut Ruđer Bošković u Zagrebu), Nikolinu Račić (Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb i The Lisbon Council, Brisel), Rafaelu Radičić (Institut za fiziku u Zagrebu) i Anđelinu Šekelja Mašić (Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za parodontologiju).

L'Oréal Adria i Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO pri Ministarstvu kulture i medija, pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti nagradili su izvrsne mlade hrvatske znanstvenice iz područja prirodnih znanosti, uključujući i interdisciplinarna područja. Svakoj od četiri dobitnice dodijeljeno je priznanje u vrijednosti od 5.000 eura kao potpora njihovom daljnjem znanstvenom radu i razvoju karijere.

Ovogodišnja dodjela priznanja održana je u posebno svečanom ozračju, pri čemu je ujedno obilježeno dvadeset godina Nacionalnog programa L'Oréal – UNESCO „Za žene u znanosti“ u Hrvatskoj. Svečanost su svojim izvedbama na glavnoj pozornici Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu uveličali umjetnici HNK-a, sopranistica Petra Cik, nacionalna prvakinja baleta Natalia Kosovac, uz klavirsku pratnju Hui-Won Lee, prema koreografiji Massimiliana Volpinija. Povezanost znanosti i umjetnosti na svečanosti je dodatno naglasio nastup vokalnog ansambla Ladarice te podsjetio na još jednu važnu ulogu žena, a to je očuvanje tradicije, kulture i narodnog identiteta kroz povijest. Ceremonija je zaključena nastupom učenika Škole za klasični balet u Zagrebu, kao simboličnim podsjetnikom da se izvrsnost, predanost i vjera u vlastiti put grade od najranijih koraka te da budućnost počinje kada mladima pružimo priliku da rastu.

Kroz dva desetljeća podrške mladim znanstvenicama, prepoznavanja izvrsnosti i stvaranja prostora u kojem znanost, jednakost i vidljivost žena idu ruku pod ruku, nagrađeno je ukupno 78 hrvatskih znanstvenica u završnoj fazi izrade doktorske disertacije.

Zahtjevan zadatak odabira ovogodišnjih dobitnica i ove je godine imalo Izborno povjerenstvo na čelu s akademikom Zvonkom Kusićem te cijenjenim članovima hrvatske akademske zajednice: akademkinjom Vidom Demarin, akademikom Goranom Durnom, prof. dr. sc. Helenom Jasnom Mencer, prof. dr. sc. Đurđicom Ugarković, dr. sc. Katicom Biljaković, prof. dr. sc. Maricom Ivanković, prof. dr. sc. Leandrom Vranješ Markić i prof. dr. sc. Zrinkom Ljubešić.

L'Oréal i UNESCO nagradili četiri mlade znanstvenice_1

- Obrazovanje i znanost su temelji svakog društva, ali i zalog za budućnost. Društvo koje ulaže u znanje, ulaže u vlastitu otpornost, razvoj i napredak, a društvo koje prepoznaje i podržava žene u znanosti, ulaže u puni potencijal svoje znanstvene zajednice. Iako žene danas čine velik dio visokoobrazovane populacije i ostvaruju iznimne rezultate u doktorskim studijima i istraživačkom radu, još uvijek teže napreduju prema višim znanstvenim pozicijama, većoj vidljivosti i sudjelovanju u odlučivanju. Budimo ponosni na stipendistice Nacionalnog programa „Za žene u znanosti” jer s njima hrvatska znanost ima budućnost - rekao je akademik Zvonko Kusić, predsjednik Hrvatskog povjerenstva za UNESCO i Izbornog povjerenstva programa.

- Dvadeset godina predstavlja cijelu jednu generaciju i potvrđuje da naša podrška ženama u znanosti nije trend, nego duboko uvjerenje. U protekla dva desetljeća ovaj je program prerastao u snažnu zajednicu koja povezuje generacije znanstvenica, potiče mentorstvo i stvara veze koje nadilaze granice laboratorija - izjavio je Maximiliano Frenza, generalni direktor L‘Oréal Adria-Balkan.

Jedna od četiri ovogodišnje dobitnice priznanja je mag. chem. Mia Mesić.

- Ova nagrada mi je iznimno važna jer potvrđuje da se predanost i trud prepoznaju. Ujedno je doživljavam i kao priznanje svima koji me svakodnevno podržavaju i prate na ovom putu. U svom radu bavim se razvojem novih održivih i ekološki prihvatljivih materijala te pripravom njihovih tankih filmova, s posebnim naglaskom na njihovu primjenu u mikroelektroničkim uređajima i memorijskim sustavima. Nadam se da će ova istraživanja doprinijeti postupnim tehnološkim unaprjeđenjima u području elektronike. Ovim priznanjem skreće se pozornost na žene u znanosti, koje su često neprepoznate - rekla je.

Nacionalni program L'Oréal – UNESCO „Za žene u znanosti“ tijekom dva desetljeća postao je trajan i prepoznatljiv simbol potpore mladim znanstvenicama u Hrvatskoj, ohrabrujući ih da nastave razvijati svoje znanstvene karijere i doprinositi hrvatskoj i međunarodnoj znanstvenoj zajednici.

Dugogodišnje partnerstvo L'Oréala i UNESCO-a u Hrvatskoj iz godine u godinu potvrđuje koliko je važno prepoznavati, podržavati i činiti vidljivima znanstvenice čiji rad odgovara na neka od najvažnijih pitanja suvremenog društva. Jubilarna, dvadeseta obljetnica Nacionalnog programa „Za žene u znanosti“ tako nije samo proslava dosadašnjih postignuća, nego i snažna poruka budućim generacijama znanstvenica da njihovo znanje, rad i predanost imaju prostor, podršku i vrijednost.

Obilježavanje jubilarne godišnjice tijekom cijelog ovogdšnjeg ciklusa dodatno je proširilo prostor za razgovor o ulozi žena u znanosti, važnosti mentorstva, snazi uzora i zajednici koja se kroz program gradila punih dvadeset godina. Uz simpozij, panele i susrete posebno važan moment bila je izložba „Bila si moja inspiracija“, održana ranije ove godine u središtu Zagreba. Izložba je okupila dosadašnje dobitnice programa i žene koje su ih nadahnule – mentorice, profesorice, majke, kolegice i prijateljice – podsjećajući da iza svakog znanstvenog puta stoje odnosi podrške, povjerenja i ohrabrenja.