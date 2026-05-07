Odbacujemo moćan tržišni alat samo zato što miriše na socijalizam

Iako imamo dugu tradiciju zadruga (prve su osnovane još prije više od 150 godina, a snažno su se razvile u socijalističkom razdoblju), upravo ih je ta povezanost dugoročno obilježila

Što je zajedničko Crédit Agricoleu, francuskoj banci koja je prema imovini jedna od deset najvećih na svijetu, i vrhunskome maslacu poznatoga europskog brenda Arla Foods? Iza tih grupacija ne šepure se ni anonimni dioničari ni globalni investicijski fondovi; u njima nema nikakvih vukova s Wall Streeta, nego isključivo pravih farmera u gumenim čizmama koji vukove susreću na pašnjacima, ondje gdje im je i mjesto, a ne u upravnim odborima. I Crédit Agricole i Arla Foods zapravo su zadruge te o njihovoj sudbini, ma koliko to bilo teško pojmiti, odlučuju njihovi članovi, odnosno poljoprivrednici koji doista muzu krave, upravljaju traktorima i proizvode hranu.

Za Groupe Crédit Agricole sve je počelo potkraj 19. stoljeća kad je francuska Treća republika donijela zakon koji je poljoprivrednim sindikatima omogućio osnivanje lokalne kreditne zadruge za financiranje lokalnih proizvođača hrane. Naime, francuski poljoprivrednici shvatili su već tada da nema smisla bankama plaćati visoke kamate pa su osnovali lokalne zadruge koje su prema načelu uzajamnosti poljoprivrednicima pozajmljivale novac po povoljnim uvjetima. Dio novca osiguravala je država, a dio sami poljoprivrednici, priča se zavrtjela i uzela maha pa se već nakon Prvoga svjetskog rata mala regionalna poljoprivredna zadružna banka počela pretvarati u financijskog diva kakav je danas.

Jedan član – jedan glas

Snaga Groupe Crédita u jednostavnom je, ali čvrstome zadružnome modelu. U njegovoj su osnovi tisuće lokalnih zadružnih banaka čiji su vlasnici sami klijenti, i to uz pravilo 'jedan član – jedan glas'. Nije bitno ima li taj jedan član tisuću eura na računu ili milijun; banka služi zajednici, ne obratno. Te lokalne banke vlasnici su regionalnih banaka koje odlučuju o kreditiranju i razvoju svojih krajeva, također pazeći da kapital ostane u zajednici. Na vrhu je pak krovna institucija koja posluje globalno i kotira na burzi, ali i dalje je većinski u vlasništvu regionalnih banaka, zato stvarna kontrola ostaje u rukama zadruga, a ne anonimnih investitora.